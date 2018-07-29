Ученые назвали виды спорта, провоцирующие болезнь Паркинсона

Бокс, футбол и хоккей увеличивают шанс развития болезни Паркинсона. К такому выводу пришли американскиt эксперты из университета Бостона.
По данным, что собрали эксперты, люди, отдававшие предпочтение этим трем видам спорта более восьми лет, в шесть раз чаще других страдали от деменции. Эту же теорию подтвердило МРТ исследование, в нем участвовали 700 человек.
Ученые объяснили, почему именно бокс, футбол и хоккей приводят к столь печальным "результатам": для названных видов спорта характерны частые удары головой. А это провоцирует возникновение симптомов, характерных для нейродегенеративного нарушения: затруднительная ходьба и тремор. У профессиональных спортсменов, так как риск получить удар у них выше, в коре головного мозга особенно быстро проявляются изменения — предшественники тяжелого недуга.
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