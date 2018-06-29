Названы продукты, вызывающие рак

Переработанное мясо, пестициды и искусственные пищевые добавки могут вызвать рак. Такое мнение опубликовано на страницах британского Which?, издание специализируется на поверке качества товаров, а также услуг.



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Первое место среди самых опасных продуктов у красного переработанного мяса. Оно повышает риск развития злокачественных образований в кишечнике и желудке, так как содержит много канцерогенов. Даже два кусочка салями, ветчины или бекона в день увеличивают риск развития болезни почти на 20 процентов, такими данными располагает ВОЗ.

Также опасность возникает от пестицидов, пищевых добавок и искусственных подсластителей. На сегодняшний день наука не доказала прямой связи между их употреблением и развитием раковых клеток. Тем не менее Международное агентство по изучению рака утверждает, что опасность онкологии выше у тех, кто ест пищу, в состав которой входят эти вещества.

Особое место в статье уделяется табакокурению и употреблению спиртного. Исследования показали, курение увеличивает риск развития 15 видов онкологии, а алкоголь провоцирует три процента заболеваний.

Чтобы уберечь себя от опасной болезни, британские эксперты советуют ввести в рацион продукты с высоким содержанием пищевых волокон, минералов и антиоксидантов: помидоры, зеленый чай, брокколи куркуму, гранат, и чернику. Они способствуют выведению и "обезвреживанию" канцерогенных веществ.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала, что в зубной пасте, а также части продуктов найден компонент, провоцирующий развитие раковых клеток, — E171 (диоксид титана). К этой мысли пришли эксперты, проведя испытания на мышах.

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