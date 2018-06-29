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Источник Правда.Ру

Исследователи предупреждают людей об угрозе чистоты

Здоровье

Людей ждут серьезные проблемы со здоровьем, если они не перестанут так сильно заботиться о чистоте в домах. Таково мнение современных ученых, подтвержденное наблюдениями и исследованиями.

Исследователи предупреждают людей об угрозе чистоты. 388862.jpeg
Фото: REX

Так, эксперты из Бергенского университета 22 года наблюдали за несколькими тысячами домохозяек и профессиональных уборщиков, они вынуждены регулярно соприкасаться с бытовой химией. Оказалось, что у многих пострадали легкие, они были сравнимы с легкими заядлых курильщиков, чья ежедневная норма от 20 сигарет. По мнению специалистов, так на организм повлияли чистящие средства. Также на 40% среди участников возрос риск развития астмы, это связано, полагают эксперты, с микроскопическими частичками "химии", которые оказываются на слизистой оболочке легких и разрушают орган.

Также любовь к чистоте может обернуться аллергией, убежден профессор из университета Монреаля Гай Делеспессе. Он специализируется на этой теме и знает, что если ребенок мало контактирует с микроорганизмами, то возрастает риск развития аллергических реакций. Дело в том, что окружающие человека вирусы — тренажеры для иммунитета. Они укрепляют его, делая более сильным.

Однако следующий недуг, который сулят любителям чистоты английские ученые, страшнее аллергии — рак крови. Развитию заболевания способствует стерильность, в которой младенцы провели первый год жизни. Эксперты проследили взаимосвязь: тех, кого родители берегли от микробов, не принося в общественные места, не давая взаимодействовать со сверстниками, чаще заболевали раком крови. Это открытие было подтверждено во время опыта на мышах.

Ранее "Правда.Ру" писала, что сотрудники Медицинского центра в Детройте выяснили: чрезмерная дезинфекция делает микробы, проникающие в организм людей, устойчивыми к лекарствам. Это снижает эффективность лечения серьезных инфекционных заболеваний. Ученые акцентировали внимание на том, что не стоит вовсе отказываться от антибактериальных средств, необходимо лишь знать во всем меру.

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