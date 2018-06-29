Бытовые предметы могут быть опасны для здоровья людей. Один из самых коварных — губка для мытья посуды. На старой губке опасных микроорганизмов больше, чем на унитазе, там может быть даже кишечная палочка. Чтобы предмет был безопасным, его нужно менять раз в неделю и регулярно промывать.
Также опасен для здоровья ковер. На нем может жить невидимая глазу плесень. Ее споры, попадающие в организм, могут вызвать астму, ринит и другие нарушения.
Еще одним рискованным предметом является ватная палочка. Она не очищает проход, а утрамбовывает серу. Это может привести к ухудшению слуха и болям.
Ранее "Правда.Ру" писала, что кухонные полотенца часто вызывают пищевые отравления. Во время исследования эксперты университет Маврикия проанализировали 100 экземпляров после месячного использования. В 50% случаев ученые обнаружили вредные бактерии: почти на 37% — колиморфные, на стольких же энтерококки и почти на 15% — золотистый стафилококк. Эксперты убеждены, что все эти "обитатели" могут оказаться в еде.
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