Мир Политика Общество Экономика Криптовалюты Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео Промокоды
Новости
Мир Спорт Общество Политика Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Ученые создали препарат, делающий химиотерапию безболезненной

Здоровье

Химики и биологи из университета Сан-Диего создали препарат, блокирующий болевые ощущения, что возникают после курса химиотерапии. Ученые отмечают, что данный препарат не вызывает зависимости или привыкания, как, например, опиаты.

Ученые создали препарат, делающий химиотерапию безболезненной. 387448.jpeg

Тони Якш, один из участников проекта по разработке препарата, подробнее рассказал об их изобретении. Опиаты, сказал Якш, и остальные обезболивающие на отключают боль, а лишь приглушают ее. В то же время они могут привести к серьезной зависимости. Как утверждает Тони Якш, им удалось в корне изменить работу самой системы, отвечающей за передачу болевых сигналов, а не просто замаскировать боль.

Химиотерапия — лечение опухолевых и инфекционных заболеваний путем воздействия химическими препаратами на больные участки. Работает химиотерапия двумя путями — повреждая ДНК раковых клеток, заставляет их самоуничтожаться или же просто мешает их росту, делению и развитию. Но есть и второй способ, плюсы которого в том, что он не может привести к появлению более агрессивных видов раковых клеток из-за развития новых мутаций в их ДНК.

Оба способа обладают одним и тем же крайне неприятным побочным эффектом. Массовая гибель раковых и здоровых клеток вводит организм больного человека в шоковое состояние, порождает большое количество различных воспалений в организме, тем самым и вызывая болезненные ощущения, на которые часто жалуются те, кто проходит химиотерапию.

Якш и его коллеги из университета Сан-Диего использовали ресурсы самого организма человека, чтобы подавить эту боль. Для этого они изучили работу рецептора TLR4, одного из компонентов врожденной иммунной системы живых организмов.

В теле здоровом эти своеобразные наросты на поверхности клеток улавливают химические сигналы о повреждении тканей и появлении определенных бактерий внутри тела. Они тут же вызывают воспалительную реакцию, "приманивая" иммунные клетки в поврежденную область. Нарушения в работе этих рецепторов могут привести к различным болезням артерий. Команда ученых пыталась предотвратить "зарастание" артерий холестериновыми бляшками, блокируя работу TLR4 при помощи белка AIBP, отвечающего за передвижение жиров в кровотоке.

Как показали опыты, которые ученые провели над мышами, лишь одной инъекции AIBP хватало для того, чтобы подавить болевые ощущения, порожденные противораковыми препаратами, не вызвав при этом ни зависимости, ни других побочных эффектов.

Ученые выяснили, какие продукты продлевают жизнь Ученые выяснили, какие продукты продлевают жизнь
 Нажми «Нравится»и читай нас в Facebook

Сумеют ли генетики победить ВИЧ и рак?
Темы США рак ученые препарат Сан-Диего раковая опухоль
Обсудить
Актуальная аналитика
Бизнес
Если бензин дорожает - это хорошо для дорог
Криптобиржи
Анализ цен BTC, Ethereum, Ripple
Как отстоять права
Вся правда о "фейках"
Читательский топ
СМИ Китая: Россия сорвала продажу украинских Ту-160 Пекину
СМИ: старый F-15 запросто расправится с Су-57 в воздухе
Почему американцы бегут из Калифорнии
MH17: с компенсациями - не к нам, с санкциями - давно не было
Китай официально обвинил США во вторжении
Новости Все >
Ученые создали препарат, делающий химиотерапию безболезненной
Гордость Нижнего Новгорода: уникальное судно "Валдай 45Р"
ПМЭФ придаст Нижнему Новгороду новый импульс 
СМИ: Россия потеряла крупный рынок сбыта оружия из-за Китая
Далай-Лама предрек России особую роль в современном мире
Если США благословит, Россия снабдит Индию С-400
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Мир
СМИ Китая: Россия сорвала продажу украинских Ту-160 Пекину

Китайские эксперты заявили о том, что пока страна не имеет на вооружении межконтинентальных стратегических бомбардировщиков, поэтому вопрос оснащения остается открытым.

СМИ Китая: Россия сорвала продажу украинских Ту-160 Пекину
СМИ: старый F-15 запросто расправится с Су-57 в воздухе
США и Канада
СМИ: старый F-15 запросто расправится с Су-57 в воздухе
США и Канада
Почему американцы бегут из Калифорнии
Политика
MH17: с компенсациями - не к нам, с санкциями - давно не было
США и Канада
СМИ: старый F-15 запросто расправится с Су-57 в воздухе

Boeing F-15C Eagle считается лучшим истребителем завоевания воздушного превосходства. Но его срок службы истекает... Что придумали наши вероятные противники?

СМИ: старый F-15 запросто расправится с Су-57 в воздухе
MH17: с компенсациями - не к нам, с санкциями - давно не было
Политика
MH17: с компенсациями - не к нам, с санкциями - давно не было
Мир
Убивших россиян сирийских боевиков тренировали США
Мир
Полковник США: русские должны заткнуться, когда говорит великая Америка
Экономика
Попавшие под санкции олигархи хотят взять деньги с народа

Руководство En+ Group обратилось к правительству России с просьбой предоставить  льготы на энергорынке. 

Попавшие под санкции олигархи хотят взять деньги с народа
Китай официально обвинил США во вторжении
Мир
Китай официально обвинил США во вторжении
США и Канада
СМИ: старый F-15 запросто расправится с Су-57 в воздухе
Театр
Рок-опера "Преступление и наказание": последние спектакли сезона
Станислав Варыханов Вся правда о "фейках" Станислав Варыханов Соломон Соловьев Астролог: рожденные 29.05 обаятельны Соломон Соловьев Дарья Касьянова То, что вы не знаете об окрошке Дарья Касьянова
Комментарии
Полковник США: русские должны заткнуться, когда говорит великая Америка
СМИ: британские ВВС - самые грозные в мире на десятилетия
Полковник США: русские должны заткнуться, когда говорит великая Америка
СМИ: старый F-15 запросто расправится с Су-57 в воздухе
Снова братушки: в Болгарии назрели перемены
Снова братушки: в Болгарии назрели перемены
Снова братушки: в Болгарии назрели перемены
MH17: с компенсациями - не к нам, с санкциями - давно не было
Полковник США: русские должны заткнуться, когда говорит великая Америка
"Нужен переворот и мощь НАТО": Навальный на Украине объявлен предателем
Снова братушки: в Болгарии назрели перемены
"До нас им очень далеко": Запад унизил армию России
Полковник США: русские должны заткнуться, когда говорит великая Америка
Снова братушки: в Болгарии назрели перемены
Полковник США: русские должны заткнуться, когда говорит великая Америка
СМИ: Россия потеряла крупный рынок сбыта оружия из-за Китая
СМИ: в Европе мечтают разорить Россию за гибель MH-17
Полковник США: русские должны заткнуться, когда говорит великая Америка
Счет на миллионы: названа стоимость первого этапа реставрации картины Репина
Полковник США: русские должны заткнуться, когда говорит великая Америка
Константин Боровой: русские не понимают, что Крымский мост придется снести
Мир
СМИ: британские ВВС - самые грозные в мире на десятилетия

К 2030 году самые мощные воздушные силы в мире будут принадлежать хорошо зарекомендовавшим себя в этой области странам - США, России и Великобритании.

СМИ: британские ВВС - самые грозные в мире на десятилетия
СМИ: старый F-15 запросто расправится с Су-57 в воздухе
США и Канада
СМИ: старый F-15 запросто расправится с Су-57 в воздухе
Почему американцы бегут из Калифорнии
США и Канада
Почему американцы бегут из Калифорнии
Как Россия спохватилась и сделала ставку на ЧВК
Мир
Как Россия спохватилась и сделала ставку на ЧВК
Как была запущена вторая "холодная война"
США и Канада
Как была запущена вторая "холодная война"
Снова братушки: в Болгарии назрели перемены
Евросоюз
Снова братушки: в Болгарии назрели перемены
Достоевский - Макрону: "Не брат ты мне"
Евросоюз
Достоевский - Макрону: "Не брат ты мне"
США - государство-террорист номер один. Доказательства
США и Канада
США - государство-террорист номер один. Доказательства
Когда Прибалтика станет нищей
Прибалтика
Когда Прибалтика станет нищей
Генералы требовали от Кеннеди начала ядерной войны. Как это было
США и Канада
Генералы требовали от Кеннеди начала ядерной войны. Как это было
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2018, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Эл № ФС77-54522 от 21 июня 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Закрыть Я уже подписался