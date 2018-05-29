Ученые создали препарат, делающий химиотерапию безболезненной

Химики и биологи из университета Сан-Диего создали препарат, блокирующий болевые ощущения, что возникают после курса химиотерапии. Ученые отмечают, что данный препарат не вызывает зависимости или привыкания, как, например, опиаты.

Тони Якш, один из участников проекта по разработке препарата, подробнее рассказал об их изобретении. Опиаты, сказал Якш, и остальные обезболивающие на отключают боль, а лишь приглушают ее. В то же время они могут привести к серьезной зависимости. Как утверждает Тони Якш, им удалось в корне изменить работу самой системы, отвечающей за передачу болевых сигналов, а не просто замаскировать боль.

Химиотерапия — лечение опухолевых и инфекционных заболеваний путем воздействия химическими препаратами на больные участки. Работает химиотерапия двумя путями — повреждая ДНК раковых клеток, заставляет их самоуничтожаться или же просто мешает их росту, делению и развитию. Но есть и второй способ, плюсы которого в том, что он не может привести к появлению более агрессивных видов раковых клеток из-за развития новых мутаций в их ДНК.

Оба способа обладают одним и тем же крайне неприятным побочным эффектом. Массовая гибель раковых и здоровых клеток вводит организм больного человека в шоковое состояние, порождает большое количество различных воспалений в организме, тем самым и вызывая болезненные ощущения, на которые часто жалуются те, кто проходит химиотерапию.

Якш и его коллеги из университета Сан-Диего использовали ресурсы самого организма человека, чтобы подавить эту боль. Для этого они изучили работу рецептора TLR4, одного из компонентов врожденной иммунной системы живых организмов.

В теле здоровом эти своеобразные наросты на поверхности клеток улавливают химические сигналы о повреждении тканей и появлении определенных бактерий внутри тела. Они тут же вызывают воспалительную реакцию, "приманивая" иммунные клетки в поврежденную область. Нарушения в работе этих рецепторов могут привести к различным болезням артерий. Команда ученых пыталась предотвратить "зарастание" артерий холестериновыми бляшками, блокируя работу TLR4 при помощи белка AIBP, отвечающего за передвижение жиров в кровотоке.

Как показали опыты, которые ученые провели над мышами, лишь одной инъекции AIBP хватало для того, чтобы подавить болевые ощущения, порожденные противораковыми препаратами, не вызвав при этом ни зависимости, ни других побочных эффектов.

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