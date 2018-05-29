Ученые выяснили, чем опасны таблетки для снижения давления

Фото: Fotodom.ru

Медики бьют тревогу — как оказалось, при некоторых состояниях таблетки для снижения давления могут нанести вред. По словам медиков, наибольшую опасность средства для снижения давления представляют для тех, кто привык заниматься самолечением. Люди, что используют мочегонные средства, что выводят из организма воду и соль, могут заработать себе подагру или импотенцию. Если же в составе таблеток для понижения давления есть бета-блокаторы, то они категорически противопоказаны астматикам и людям с другими заболеваниями органов дыхания. Средства, что расширяют кровеносные сосуды, могут спровоцировать дискомфорт, слабость и головокружение.

Гипотония, или артериальная гипотензия, то есть, пониженное артериальное давление — недуг распространенный. Люди с пониженным давлением не имеют такого высокого риска инфаркта и инсульта, как гипертоники, поэтому стандарты и методы лечения хронической гипотонии разработаны хуже. При этом качество жизни гипотоников может быть очень низким из-за постоянной слабости, головных болей, снижения активности и других симптомов. Бледность, излишняя потливость, раздражительность, нарушение терморегуляции тела, чувствительность к смене походных условий также могут являться симптомами данного заболевания.

Как говорят специалисты, лучший способ профилактики гипотонии — здоровый образ жизни. В данном случае говорится о рациональном питании, физических нагрузках, балансе труда и отдыха. Также следует избегать стрессов, советуют врачи. Отрицательные эмоции часто становятся решающим фактором, провоцирующим резкое и сильное снижение артериального давления. Не зря в причинах артериальной гипотензии числятся неврозы, психологические травмы, апатичные и подавленные состояния, депрессия.

← Нажми «Нравится»и читай нас в Facebook