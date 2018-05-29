Свежевыжатый сок и рыба — как они убивают организм человек

Все ли полезные продукты одинаково полезны для человека. На этот вопрос попытались ответить специалисты.

Так, по их мнению, люди слишком верят в пользу фреша, забывая о том количестве сахара, который содержится в стакане этого напитка. Исследователи не умоляют и заслуг напитка, богатого витаминами, но призывают задуматься особенно тех, кто заказывает свежевыжатый сок в заведениях общепита. Потребитель не знает, когда последний раз дезинфицировали соковыжималку, а значит не известно и количество бактерий, содержащихся в жидкости.

Любителям соевых продуктов советуют использовать для приготовления свежее растение. Также исследователи предупреждают, что среди некоторых видов бобовых находятся средства, уничтожающие сорняки.

Польза сахарозаменителя также относительна: для диабетиков это спасение, так как обладает низким гликемическим индексом. Однако людям, что не страдают этим заболеваниям, лучше употреблять медовые продукты, так как в подсластителях после "приготовления" почти нет натуральных компонентов. Не следует обольщаться и любителям сиропа агавы — самого здорового заменителя сахара. Содержание фруктозы в нем таково, что может "посадить" печень.

Также обманываются те, кто верит в пользу рыбы. Та, что лежит на прилавках магазинов, помимо известных "положительных" компонентов наделена гормонами роста, антибиотиками и прочими неполезными "элементами". Виной всему желание производителя ускорить рост рыбы и прибавить ей пару сантиметров в "талии". Все это не распространяется на тех представителей, что были выловлены в реке или море.

Кроме того, необходимо понимать, чем питается рыба, есть такая, например тилапия и пангасиус, что ест даже мусор и живет в грязной воде. Поэтому специалисты предлагают отдать предпочтение пресноводным породам.

Специалисты призывают людей не обманываться и по поводу домашнего попкорна, он ничуть не отличается от своего собрата, которого можно купить в кинотеатрах и развлекательных центрах. Вся проблема в упаковке, в которой требуется готовить блюдо, она покрыта химическими веществами, среди которых перфторохимикаты и перфторокарбоновая кислота.

Не исчезли и те, что любят готовить на маргарине, считая, что так получается более вкусно и дешево. Однако специалисты отмечают, что траты на подсолнечное и оливковое масло окупятся. Ведь компоненты маргарина доводят организм до сердечно-сосудистых заболеваний и диабета второго типа.