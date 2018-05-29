Приморский край стал регионом с самым высоким уровнем потребления наркотиков

Синтетические наркотики

Об этом заявил руководитель федерального проекта "Трезвая Россия" Султан Хамзаев. Эксперты составили независимый антинаркотический рейтинг, где самым проблемным регионом Российской федерации стал Приморский край.

По утверждению Хамзаева, рейтинг они попытались сделать максимально независимым, объективным и правдивым. Также он добавил, что в планах проекта сделать такой рейтинг ежегодным.

По положительной динамике снижения уровня потребления наркотиков в лидеры выбились Архангельская и Волгоградская области, а также Чукотский автономный округ. Согласно составленному рейтингу, самыми проблемными областями оказались Сахалинская область, Еврейская автономная область и Приморский край. Также в ряд регионов, в которых наблюдаются проблемы в этой сфере, входят Москва, Подмосковье, Санкт-Петербург, Ленинградская область, Крым, Челябинская область, Кемерово, Самара и Ханты-Мансийский автономный округ.

Руководитель проекта отметил, что рейтинг составлен на основе открытых статистических данных МВД и Минздрава, Росстата и Генпрокуратуры, а также Бюро судмедэкспертиз.

В качестве инструментов, что позволят снизить уровень потребления наркотиков в стране, участники проекта называют реформирование уроков ОБЖ в школах, что позволит научить подростка защищать себя и свое здоровье, в том числе от угрозы наркотической зависимости. И, по словам Хамзаева, "Трезвая Россия" ратует за реформу антинаркотического комитета, предлагая отдать комитет в структуру Совета безопасности.

Напомним, федеральный проект "Трезвая Россия" реализуется с 2012 года и направлен на создание диалога между органами государственной власти, общественными и религиозными организациями для разработки комплексного подхода к решению проблемы наркомании и алкоголизма в Российской федерации. Как отмечается на официальном сайте проекта, главной целью деятельности его участников является "создание общества, свободного от наркотической и алкогольной зависимости".

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