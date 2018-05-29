Россияне умирают на работе из-за стресса и выпивки

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Федеральная служба по труду и занятости опубликовала доклад, в котором помимо прочего приводится статистика несчастных случаев на рабочем месте, не связанных с производством. Как выяснилось, чаще всего россияне умирают на работе от болезней сердца, алкогольных отравлений и даже самоубийств.

Причинами смерти на рабочем месте, по мнению специалистов, являются стресс и большие нагрузки. Сердечно-сосудистые заболевания уносят жизни россиян не только на рабочем месте - они являются главной причиной летальных исходов в России вообще.

В 2017 году на рабочих местах было зафиксировано 2,6 тысячи несчастных случаев, закончившихся летальном исходом, но при этом не связанных с производством. Это на 5 % больше, чем в 2016 году. 85% умерших расстались с жизнью из-за общих заболеваний, из которых болезни сердца составляли 75%, а болезни сосудов — 8%.

Также в докладе Федеральной службы по труду и занятости говорится, что 4,26 % из умерших работников покончили жизнь самоубийством, а 3,38 % лишились жизни из-за алкогольной интоксикации.

Главный внештатный специалист Минздрава по медицинской профилактике Сергей Бойцов рассказал, что 39 % российских мужчин не доживают до 60 лет, при этом 32 % смертей связаны с употреблением алкоголя. Около 40 % мужского населения России в возрасте от 40 до 64 лет имеют высокий уровень суммарного сердечно-сосудистого риска. Риск этот складывается из нескольких факторов: курение, повышенный холестерин и гипертония.

Медики считают, что диспансеризация, то есть комплекс мероприятий, проводимых с целью выявления и предупреждения развития различных заболеваний у населения, массовое обследование населения, поможет сократить риски внезапной смерти. Заболевания, связанные с деятельностью мозга и сердца — самая распространённая причина летальных исходов в целом в развитых странах.

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