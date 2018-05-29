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Источник Правда.Ру

Почему хлеб и водка стали главными покупками россиян

Здоровье

 

Почему хлеб и водка стали главными покупками россиян. 387391.jpeg

Список лидеров по продажам в России возглавляют хлеб, безалкогольные напитки, лекарства, крепкий алкоголь и табак. Об этом сообщает оператор фискальных данных "Такском". Данная компания получает информацию от российских магазинов напрямую — через онлайн-кассы.

Кроме указанной выше пятерки, в рейтинге нашлось место кондитерским изделиям, пиву, молоку, нектарам и сокам. При всем при этом в денежном эквиваленте лидировали крепкий алкоголь, лекарства, сигареты, колбасы и пиво. Стоит отметить, что за последние шесть месяцев рейтинг практически не изменился.

По мнению руководителя коммерческого департамента "Такском" Константина Головкина, такой выбор продуктов обусловлен высоким темпом жизни россиян и малым количеством свободного времени у населения.

Эксперты "Такскома" заявили, что нынешняя статистика популярных среди россиян продуктов лишь подтверждает уже сложившуюся тенденцию — покупатели в первую очередь заинтересованы в еде быстрого приготовления, или уже готовой к употреблению. Также специалисты "Такскома" отмечают, что здоровый образ жизни — пока лишь удел отдельно взятых личностей. Большая часть населения приверженцами ЗОЖ не является.

При этом, согласно статистике, некоторые регионы в России более склонны к здоровому образу жизни, нежели их соседи. Так, например, в Краснодарском крае, Кабардино-Балкарии, Калининградской, Астраханской, Волгоградской и Магаданской областях ни алкоголь, ни табак не входят в топ-10 популярных товаров. Что интересно, по данным за 2016 год Магаданская область занимала в России первую строчку по количеству выпитого алкоголя на душу населения.

Также стало известно, что россияне привыкли покупать в магазинах той или иной сети лишь определенные продукты. Например, в "Перекрестке" россияне закупаются бананами, мясом, фруктами, сырами и конфетами. В магазинах "Пятерочка" в списке наиболее популярных у покупателей продуктов — молоко, кефир, хлеб, шоколад, фрукты, сигареты, водка, вода и соки. В "Окей" россияне чаще всего приходят за свининой, хлебом, бананами, морковью, луком, картофелем, сахаром, молоком и пивом.

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Темы товары продукты магазины россияне продуктовая корзина
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