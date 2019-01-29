В 2018 году самыми продаваемыми препаратами в российских аптеках стали обезбаливающие. Абсолютным лидером продаж оказался нурофен, его реализовали на 7,5 млрд рублей. Кроме того, граждане купили 102 млн упаковок цитрамона и 83,2 млн пачек аспирина. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на исследование аналитиков DSM Group.
Большим спросом пользуются в стране лекарства для пищеварительной и сердечно сосудистой систем. На них пришлось 18,8% и 14,1% от общего объема всех медицинских препаратов, проданных в прошлом году.
Авторы исследования также отметили, что страна до сих пор в значительной зависит от поставок импортных лекарств. Так, лишь 58,4% общего числа проданных за прошлый год упаковок были изготовлены в России. В денежном выражении доля российской продукции оказывается еще меньше — всего 28,4%.
В целом по рынку лекарственных препаратов в стране наблюдается стагнация — в рублях он вырос на 4,6%, а в долларах и евро 1,8% и 6,8%. При этом, в сравнении с 2017 годом россияне купили почти на 5% упаковок лекарств больше.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что в 2019 году лекарства в России могут подорожать на 10%.
Источник фото: government.ru
Читайте также
Тернистый путь лекарства — от идеи до аптеки
Лекарства в России — непробиваемое лобби?
Врачи рассказали о дефиците лекарства в российских больницах
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
Российские СМИ сообщили об инциденте в небе над Дальним Востоком. Восемь истребителей США и Японии оказались бессильны перед маневрами российского Су-35.
Российские СМИ сообщили об инциденте в небе над Дальним Востоком. Восемь истребителей США и Японии оказались бессильны перед маневрами российского Су-35.
4 января 2013 года скончался ветеран Великой Отечественной войны, самый результативный советский ас Корейской войны, непревзойденный в мире по результативности ас реактивной авиации, Герой Советского Союза, полковник в отставке Евгений Георгиевич Пепеляев.
Американский миссионер в Амазонии поставил на грань вымирания изолированное племя индейцев и может быть обвинен Бразилией в геноциде.