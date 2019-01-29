Россияне "подсели" на обезболивающие

В 2018 году самыми продаваемыми препаратами в российских аптеках стали обезбаливающие. Абсолютным лидером продаж оказался нурофен, его реализовали на 7,5 млрд рублей. Кроме того, граждане купили 102 млн упаковок цитрамона и 83,2 млн пачек аспирина. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на исследование аналитиков DSM Group.

Большим спросом пользуются в стране лекарства для пищеварительной и сердечно сосудистой систем. На них пришлось 18,8% и 14,1% от общего объема всех медицинских препаратов, проданных в прошлом году.

Авторы исследования также отметили, что страна до сих пор в значительной зависит от поставок импортных лекарств. Так, лишь 58,4% общего числа проданных за прошлый год упаковок были изготовлены в России. В денежном выражении доля российской продукции оказывается еще меньше — всего 28,4%.

В целом по рынку лекарственных препаратов в стране наблюдается стагнация — в рублях он вырос на 4,6%, а в долларах и евро 1,8% и 6,8%. При этом, в сравнении с 2017 годом россияне купили почти на 5% упаковок лекарств больше.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что в 2019 году лекарства в России могут подорожать на 10%.

Источник фото: government.ru

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