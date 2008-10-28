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Источник Правда.Ру

Ученые нашли способ вдвое снизить риск сердечного приступа

Здоровье

Ученые отследили, что непродолжительный дневной сон около двух раз в неделю в два раза снижает риск сердечного приступа. Исследователи из Университетской клиники Лозанны в Швейцарии провели масштабное исследование, в котором приняли участие более 3400 человек.

За состоянием участников исследования наблюдали в течение пяти лет. Результаты показали, что риск сердечного приступа выше у тех людей, которые регулярно спят днем. Однако, если спать днем только два раза в неделю, то риск сердечного приступа снижается на 48%.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что "западная диета" может привести к сердечному приступу.

Сотрудники Университета Онтарио установили, что в 35% случаев распространённая во всём мире "западная диета" вызывает серьёзные сбои в работе сердечно-сосудистой системы человека.

Было проведено исследование, в ходе которого опрашивалось около 1600 жителей 52 государств мира. 5700 из них не так давно перенесли инфаркт. Всем респондентам предлагалось рассказать о способе их питания в течение последних нескольких лет.

Оказалось, что так называемая "западная диета", предполагающая употребления в пищу значительного количества мяса, солёных и жареных овощей и яиц, явилась причиной около трети сердечных приступов. Кроме того, если человек употреблял недостаточное количество фруктов и овощей, риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний возрастал на 35%.

"Восточная диета", согласно данным экспертов, напротив, понижает вероятность развития болезней сердца в среднем на 30%. Этот способ питания предполагает употребление большого количества овощей и фруктов, а также небольшого количества мяса и масел, непродолжительной тепловой обработки, сообщает РИА Новости.

Темы риск швейцария дневной сон университет сердечный приступ
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