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Источник Правда.Ру

Врач-нарколог: женский алкоголизм начинается с пива

Здоровье

Врач-нарколог, психиатр Игорь Лазарев рассказал, в чем заключаются особенности развития и профилактики алкоголизма у женщин.

"Деление алкоголизма на мужской и женский является условным", — отметил специалист.

Врач отметил, что в России к женскому алкоголизму сложилось менее лояльное отношение. Женщинам сложнее вернуться к нормальной жизни из-за общественного давления.

"Можно добиться периодов, когда человек перестает пить. Он может не пить 10, а то и 20 лет, но потом вдруг снова начинается употреблять алкоголь и даже может уйти в запой", — сообщил Лазарев.

Что касается лечения, то его эффективность зависит в первую очередь от помощи и поддержки близких. По словам специалиста, самыми опасными видами алкоголя являются те, которые ошибочно считают безвредными, — это пиво и вино.

Из-за невысокого содержания алкоголя многие недооценивают их опасность, и часто именно с них развиваются наиболее тяжелые случаи алкоголизма.

Женский алкоголизм приводит к развитию бесплодия

В 2008 году "Правда.Ру" писала о том, что пристрастие к алкоголю у женщиын может привести к бесплодию.

Сотрудники Университета Вашингтона установили, что женский алкоголизм является одной из распространённых причин развития бесплодия.

Было проведено исследование, в рамках которого анализировались данные о двух группах близнецов, родившихся в период с 1893 по 1964 года и с 1964 по 1971 года. Оказалось, что в обеих возрастных группах чрезмерное употребление женщинами алкогольных напитков, как правило, приводило к нарушению репродуктивной функции.

Примечательно, что у мужчин подобные нарушения фиксировались гораздо реже.

Более того, женский алкоголизм способствовал увеличению числа ежемесячных расстройств, осложнений во время беременности, а также выкидышей, сообщает MedLinks. ru.

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