Нужно ли диабетикам ограничивать себя во время новогоднего застолья? Отказываться от оливье, икры и шампанского — или не стоит? На эти вопросы "Правде.Ру" ответила врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук, доцент кафедры эндокринологии Сеченовского университета Олеся Гурова.
— Конечно, есть определенные продукты, которые содержат много холестерина, обладают высокой калорийностью, содержат много сахара и жира. Но всегда можно найти альтернативу.
К примеру, оливье. Как сделать его полезным? Очень просто. Замените стандартный майонез на более легкий. Можно вообще использовать 10-процентную сметану или греческий йогурт. Вместо колбасы возьмите отварную курицу или любое другое не очень жирное мясо. Огурцы и горошек не повредят, а вот картошку лучше убрать из салата. Таким образом вы избавитесь от высокой калорийности, жиров и сахара.
Что касается нарезок: просто поставьте на стол вместо колбас ростбиф. Достойной заменой французским булкам станет хлеб из муки грубого помола.
Икру есть можно. Необходимо только знать меру. Поставьте перед собой небольшое блюдце, а не огромную тарелку — и следите за порциями.
Отказываться от шампанского не обязательно. Но лучше выбрать брют, сухие сорта, а не сладкое. Альтернативным вариантом может быть бокал сухого вина, будь то белое или красное. Можно поставить на стол крепкий алкогольный напиток — виски, водку, коньяк — но там ограничение должно составлять 75-100 граммов.
Не забывайте присоединяться к Pravda.Ru во ВКонтакте, Telegram, Одноклассниках, Google+, Facebook, Twitter. Установи "Правду.Ру" на главную страницу "Яндекса". Мы рады новым друзьям!
Евросоюз отреагировал на решение российского ЦИК относительно участия Алексея Навального в президентских выборах. Судя по реакции, в Брюсселе уже все решили.
Евросоюз отреагировал на решение российского ЦИК относительно участия Алексея Навального в президентских выборах. Судя по реакции, в Брюсселе уже все решили.
Власти Украина намеренно выталкивают регион из состава страны вместо продуманной реинтеграции, заявил заместитель главы МИД РФ Григорий Карасин.
Мистерия воплощения Богочеловека Иисуса от Девы Марии в загоне для скота каждый год сверкает для нас подобно рождению Сверхновой. В этом празднике в один многоцветный, искрящийся клубок сошлось непостижимое шествие Рождественской звезды, пение ангелов, добрые образы простецов-пастухов и по-восточному сказочные фигуры волхвов, пришедших поклониться младенцу Христу.