Медкарта вместо меню: есть ли Новый год у диабетиков

Нужно ли диабетикам ограничивать себя во время новогоднего застолья? Отказываться от оливье, икры и шампанского — или не стоит? На эти вопросы "Правде.Ру" ответила врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук, доцент кафедры эндокринологии Сеченовского университета Олеся Гурова.

— Конечно, есть определенные продукты, которые содержат много холестерина, обладают высокой калорийностью, содержат много сахара и жира. Но всегда можно найти альтернативу.

К примеру, оливье. Как сделать его полезным? Очень просто. Замените стандартный майонез на более легкий. Можно вообще использовать 10-процентную сметану или греческий йогурт. Вместо колбасы возьмите отварную курицу или любое другое не очень жирное мясо. Огурцы и горошек не повредят, а вот картошку лучше убрать из салата. Таким образом вы избавитесь от высокой калорийности, жиров и сахара.

Что касается нарезок: просто поставьте на стол вместо колбас ростбиф. Достойной заменой французским булкам станет хлеб из муки грубого помола.

Икру есть можно. Необходимо только знать меру. Поставьте перед собой небольшое блюдце, а не огромную тарелку — и следите за порциями.

Отказываться от шампанского не обязательно. Но лучше выбрать брют, сухие сорта, а не сладкое. Альтернативным вариантом может быть бокал сухого вина, будь то белое или красное. Можно поставить на стол крепкий алкогольный напиток — виски, водку, коньяк — но там ограничение должно составлять 75-100 граммов.