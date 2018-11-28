Скальпель с микроволнами помогает быстрее выздоравливать

В Японии разработан хирургический инструмент, похожий на лазерный скальпель из фантастических "Звездных войн", не имеющий аналогов в мире, сообщает pora.ru.
Он уникален тем, что испускает между небольшими лезвиями мощные электроволны в виде луча, который разрезает ткани без кровотечения. Эти микроволны по силе воздействия подобны тем, что работают в СВЧ-печи. Однако ожоги или повреждения пациентам не грозят, так как микроволны влияют на молекулы воды в тканях.
Раны, полученные во время операции в результате разрезания скальпелем, почти сразу затягиваются, очищаясь от крови. Такая технология позволяет пациентам после хирургического вмешательства быстрее восстановиться, а на тканях остается меньше рубцов. Изобретение было испытано разработчиками сначала на собаках, а в настоящее время чудо-скальпель применяется при операциях на людях.
Фото: МедикФорум
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