Ученые выяснили, какой продукт наиболее вреден для сердца

Белорусские исследователи назвали продукт, пагубно влияющий на сердечно-сосудистую систему человека. По словам медиков, не стоит недооценивать вредные свойства обычной поваренной соли — она в самом деле может привести к серьезным сердечным заболеваниям.

Излишнее потребление человеком поваренной соли может привести к инфаркту или инсульту. К таким выводам пришли белорусские ученые после ряда экспериментов. Если же значительно сократить потребление соли, заявляют они, то в несколько раз снизится риск ишемической болезни сердца. Эксперты обратили внимание на то, что в большинстве продуктов, потребляемых человеком, уже содержится соль — например, в хлебобулочных изделиях или же консервах.

Особенно осторожно медики попросили относиться к чипсам, сухарикам и прочим популярным легким закускам. Помимо большого количества соли в этих продуктах также содержатся специи, которые могут оказать пагубное влияние на вкусовые рецепторы человека.

Ранее "Правда.Ру" писала о другом интересном открытии диетологов. По их словам, настоящим кладезем полезных витаминов является обычное куриное яйцо. Употребление всего лишь нескольких яиц в день не только снизит риск онкологических заболеваний, но и поможет справиться со стрессом и усталостью, а также улучшит качество сна.

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