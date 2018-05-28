Ученые рассказали об ошибках насчет родинок и загара

Ученые опровергли распространенные заблуждения, связанные с родинками, загаром и меланомой.

Существует мнение, что меланома развивается преимущественно на лице и руках. Однако у женщин это заболевание проявляет себя на ногах, а у мужчин - и вовсе на спине.

При этом стоит обратить мнение на родинки, образующиеся в местах соприкосновения с одеждой или обувью.

Многие также считают, что опасность представляют большие, темные и выступающие родинки. Во время зарождения злокачественная опухоль выглядит обычно. Если на теле больше 50 родинок, то лучше обратиться к врачу.

Напомним, что самым эффективным способом удалить пигментированное образование является скальпель. Саму родинку впоследствии отправляют на гистологию, чтобы определить, содержатся ли внутри раковые клетки. Если речь идет о лице, то используется микроволновой метод.

Касательно загара, ученые развеяли все мифы погоде. Ультрафиолетовые лучи проникают и сквозь тучи, поэтому люди с родинками также подвержены УФ-излучению, пишет портал Актуальные новости.

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