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Источник Правда.Ру

Ученые рассказали об ошибках насчет родинок и загара

Здоровье

Ученые опровергли распространенные заблуждения, связанные с родинками, загаром и меланомой.

Существует мнение, что меланома развивается преимущественно на лице и руках. Однако у женщин это заболевание проявляет себя на ногах, а у мужчин - и вовсе на спине.

При этом стоит обратить мнение на родинки, образующиеся в местах соприкосновения с одеждой или обувью. 

Многие также считают, что опасность представляют большие, темные и выступающие родинки. Во время зарождения злокачественная опухоль выглядит обычно. Если на теле больше 50 родинок, то лучше обратиться к врачу.

Напомним, что самым эффективным способом удалить пигментированное образование является скальпель. Саму родинку впоследствии отправляют на гистологию, чтобы определить, содержатся ли внутри раковые клетки. Если речь идет о лице, то используется микроволновой метод. 

Касательно загара, ученые развеяли все мифы погоде. Ультрафиолетовые лучи проникают и сквозь тучи, поэтому люди с родинками также подвержены УФ-излучению, пишет портал Актуальные новости.

Лазерная эпиляция приобретает все большую популярность в нашей стране. Но не все желающие ею воспользоваться отдают себе отчет в том, что это достаточно серьезная процедура. Ее лучше проводить только в сертифицированных, более того, специализированных медицинских центрах. Все подробности мы выясняли у специалистов медицинского центра EPILAS.

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Лазерная эпиляция - за и против. Экспертиза от EPILAS

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Темы врач свет родинка
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