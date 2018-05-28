Мир Политика Общество Экономика Криптовалюты Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео Промокоды
Новости
Мир Спорт Общество Политика Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Избавление от головной боли: какие продукты в этом помогут

Здоровье

Предпринята очередная попытка помочь страдающим от головной боли. В данном случае речь идет не о лекарственной терапии, а об определенных продуктах, употребление которых может уменьшить интенсивность боли или даже свести ее на нет.

Избавление от головной боли: какие продукты в этом помогут. 387345.jpeg

Так, благодаря содержанию магния благотворно употребление бананов. Оказывается, одна из причин мигрени — недостаточное содержание этого вещества в организме.

Полезен в этой связи и зеленый чай, являющийся антиоксидантом. А какой чай без мяты? Именно она улучшает кровообращение и положительно сказывается на функционировании нервной системы, что при данном недуге чрезвычайно актуально. Единственный момент — напиток с мятой не должен содержать сахар.

А после можно полакомиться апельсином, который содержит большое количество витамина C, влияющего не только на иммунитет, но, что в нашем случае более важно, на тонус сосудов и кровообращение.

При головных болях, связанных с умственным напряжением и переутомлением, в качестве перекуса подойдут курага и абрикосы. Дело в том, что курага содержит витамин B, положительно влияющий на кровообращение и работу клеток мозга.

Читайте также:

Что делать, когда "голова разваливается на части"?

Головная боль: терпеть или ликвидировать?

Как избавиться от головной боли?

 Нажми «Нравится»и читай нас в Facebook
Темы боль мигрень здоровье продукты лекарство головная боль
Обсудить
Актуальная аналитика
Формула небес
Астролог: рожденные 27.05 общительны
ПМЭФ-2018
Новый завод BMW и умные дороги в России: ПМЭФ
ПМЭФ-2018
ПМЭФ озадачился увеличением уровня жизни
Читательский топ
Сенсация на ПМЭФ: мировые лидеры "присягнули" России
Снова братушки: в Болгарии назрели перемены
СМИ рассказали о четырехчасовом бое "российских наемников" и американских коммандос
Глава МВФ призвала пересмотреть санкции против России
Остров Крым: у Украины есть новый план
Новости Все >
Избавление от головной боли: какие продукты в этом помогут
Миграционная политика "вытолкнула" на улицы 25 тысяч немцев
Колумбия выбирает президента из бывшего поджигателя и ненавистника повстанцев
Без паники: просто динозавра везут по Темзе
Иордания передумала: вместо 10 млрд проекта Росатом ждет лишь маломощный реактор
Мечты-мечты: Хиллари Клинтон возжелала возглавить Facebook
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Политика
Сенсация на ПМЭФ: мировые лидеры "присягнули" России

На ПМЭФ состоялось сенсационное пленарное заседание, в котором приняли участие президенты России и Франции, премьер-министр Японии и глава МВФ Кристин Лагард.

Сенсация на ПМЭФ: мировые лидеры "присягнули" России
Снова братушки: в Болгарии назрели перемены
Евросоюз
Снова братушки: в Болгарии назрели перемены
Мир
СМИ рассказали о четырехчасовом бое "российских наемников" и американских коммандос
Политика
Глава МВФ призвала пересмотреть санкции против России
Евросоюз
Снова братушки: в Болгарии назрели перемены

Почему назрели перемены в Болгарии по отношению к России, "Правде Ру рассказал старший научный сотрудник Института славяноведения РАН Петр Искендеров.

Снова братушки: в Болгарии назрели перемены
Путин предупредил о кризисе, "которого мир еще не видел"
Экономика
Путин предупредил о кризисе, "которого мир еще не видел"
Силовые структуры
Остров Крым: у Украины есть новый план
Мир
Нидерланды и Австралия обвинили Россию в крушении малайзийского "Боинга"
Мир
Китай официально обвинил США во вторжении

Китай опубликовал заявление, в котором обвиняет Вашингтон во вторжении.

Китай официально обвинил США во вторжении
Названы уникальные особенности АПЛ "Хаски"
Наука и техника
Названы уникальные особенности АПЛ "Хаски"
Силовые структуры
Остров Крым: у Украины есть новый план
Политика
Сенсация на ПМЭФ: мировые лидеры "присягнули" России
Соломон Соловьев Астролог: рожденные 27.05 общительны Соломон Соловьев Инна Шейхатович Евгений Марчелли - человек из "Грозы" Инна Шейхатович Игорь Буккер Сладкий картофель вырос в Гондване Игорь Буккер
Комментарии
Константин Боровой: русские не понимают, что Крымский мост придется снести
Флот готов к бою: США попробуют забрать у Китая острова
Москва отказывается быть "козлом отпущения" в деле крушения МН17
Разоблачено: почему российский "Бук" не сбивал MH-17
Разоблачено: почему российский "Бук" не сбивал MH-17
Разоблачено: почему российский "Бук" не сбивал MH-17
Еще один шаг к встрече — делегация США уже готовит саммит из Пхеньяна
Разоблачено: почему российский "Бук" не сбивал MH-17
СМИ: Турция променяла американский F-35 на российский Су-57
Разоблачено: почему российский "Бук" не сбивал MH-17
Снова братушки: в Болгарии назрели перемены
Достоевский - Макрону: "Не брат ты мне"
Открытие ученых позволит превратить скромного самца в мачо
Разоблачено: почему российский "Бук" не сбивал MH-17
Снова братушки: в Болгарии назрели перемены
Умирающий Маккейн потребовал уничтожить Путина и Россию
Болгария в шоке: вслед за Радевым к Путину едет Борисов
Разоблачено: почему российский "Бук" не сбивал MH-17
Снова братушки: в Болгарии назрели перемены
Болгария в шоке: вслед за Радевым к Путину едет Борисов
Чулпан Хаматова сыграет Доктора Лизу
США и Канада
Как была запущена вторая "холодная война"

За два года США так и не сумели доказать, что Россия вмешалась в их президентские выборы. А ведь санкции на нашу страну были наложены именно по этой причине...

Как была запущена вторая "холодная война"
Снова братушки: в Болгарии назрели перемены
Евросоюз
Снова братушки: в Болгарии назрели перемены
Достоевский - Макрону: "Не брат ты мне"
Евросоюз
Достоевский - Макрону: "Не брат ты мне"
США - государство-террорист номер один. Доказательства
США и Канада
США - государство-террорист номер один. Доказательства
Когда Прибалтика станет нищей
Прибалтика
Когда Прибалтика станет нищей
Генералы требовали от Кеннеди начала ядерной войны. Как это было
США и Канада
Генералы требовали от Кеннеди начала ядерной войны. Как это было
Болгария в шоке: вслед за Радевым к Путину едет Борисов
Евросоюз
Болгария в шоке: вслед за Радевым к Путину едет Борисов
Неожиданно: величайшая стратегия России XXI века
Новости Африки
Неожиданно: величайшая стратегия России XXI века
Почему Америку преследуют военные неудачи
США и Канада
Почему Америку преследуют военные неудачи
Венесуэла: победил не Мадуро, победил социализм
Южная Америка
Венесуэла: победил не Мадуро, победил социализм
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2018, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Эл № ФС77-54522 от 21 июня 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Закрыть Я уже подписался