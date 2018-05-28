Избавление от головной боли: какие продукты в этом помогут

Предпринята очередная попытка помочь страдающим от головной боли. В данном случае речь идет не о лекарственной терапии, а об определенных продуктах, употребление которых может уменьшить интенсивность боли или даже свести ее на нет.

Так, благодаря содержанию магния благотворно употребление бананов. Оказывается, одна из причин мигрени — недостаточное содержание этого вещества в организме.

Полезен в этой связи и зеленый чай, являющийся антиоксидантом. А какой чай без мяты? Именно она улучшает кровообращение и положительно сказывается на функционировании нервной системы, что при данном недуге чрезвычайно актуально. Единственный момент — напиток с мятой не должен содержать сахар.

А после можно полакомиться апельсином, который содержит большое количество витамина C, влияющего не только на иммунитет, но, что в нашем случае более важно, на тонус сосудов и кровообращение.

При головных болях, связанных с умственным напряжением и переутомлением, в качестве перекуса подойдут курага и абрикосы. Дело в том, что курага содержит витамин B, положительно влияющий на кровообращение и работу клеток мозга.

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