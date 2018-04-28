Раскрыта связь между силой рукопожатия и успехом у женщин

Американские ученые пришли к выводу, что мужчины с крепким рукопожатием имеют больше шансов вступить в брак.

По данным медиков из Колумбийского университета в США исследования показали, что люди со слабой хваткой значительно реже вступали в брак, чем добровольцы с крепким рукопожатием.

Как пишет SSM-Population Health был проведен опыт, в котором участвовали пять тысяч человек, родившихся между 1923 и 1948 годами. Сила сжания руки измерялась с помощью динамометра. После чего ученые изучили данные о семейной жизни участников исследования.

Профессор Вегард Скирбекк подчеркнул, что такие результаты свидетельствуют о том, что женщины отдают предпочтение сильным партнерам. До этого ученые из Университета Манчестера установили, что люди с крепким рукопожатием отличаются умственными способностями и развитой памятью в зрелом возрасте.

"Правда.Ру" ранее сообщала, что слабое рукопожатие может свидетельствовать о проблемах с сердцем.

Такая связь обнаружилась в результате опытов с участием 4,5 тыс. добровольцев.

В рамках исследования измерение степени сжатия при помощи руки производилось гидравлическим ручным динамометром. При этом осуществлялся контроль состояния сердечной мышцы - ученые вели его посредством МРТ.

Сообщается, что наблюдения продолжались в течение 5 лет. По результатам исследования учёные пришли к выводу, что у людей с низким показателем во многих случаях имелись проблемы с сердцем.

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