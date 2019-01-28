Ученые обнаружили взаимосвязь между качеством образования и ожирением

Ученые из России провели любопытное исследование и выяснили, что у граждан РФ существует взаимосвязь между уровнем образования и ожирением.
Так, согласно предоставленным специалистами данным, с повышением качества и уровня образования у мужчин растет также процент и тех, кто страдает от ожирения. Ученые утверждают, что почти половина — 43 % — тех мужчин из России, что не закончили даже школы, сохранили нормальный, здоровый вес.
У тех же представителей сильного пола, кто получил высшее образование, показатели уже иные — лишь 35 % образованных российских мужчин имеют нормальный и здоровый вес. В то же время больше половины тех, кто получил высшее образование, страдают от избыточного веса и ожирения.
Любопытно, отмечают российские ученые, что женщин подобная занимательная взаимосвязь никак не затрагивает. К тому же, замечают эксперты, замужних представительниц слабого пола, страдающих от ожирения, куда меньше, нежели женатых мужчин с лишним весом.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что, по мнению ученых, чрезмерные физические нагрузки значительно сокращают продолжительность жизни. Примечательно, что касается это лишь женщин — мужчинам, считают эксперты, наоборот, нужно больше времени посвящать занятиям спортом.
Фото: pixabay. com
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