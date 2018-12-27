Ученые планируют создать банк иммунных клеток для борьбы с раком

Ученые из Англии нашли действенный способ лечения онкологии. Теперь больному раком человеку можно будет пересадить чужие иммунные клетки, которые начнут борьбу с опухолью.
Иммунотерапия признана одним из наиболее перспективных направлений в лечении рака. Открытие и достижения медиками в иммунологии могут привести к значительному сокращению летальных исходов от серьезного заболевания. Данная терапия может быть назначена врачами как параллельное лечение, вместе с химиотерапией. Однако все чаще иммунотерапию назначают как самостоятельное лечение.
Эта методика очень проста: она настраивает иммунную систему пациента на борьбу с опухолями, так что она самостоятельно борется со злокачественными новообразованиями. Проблема методики лишь в том, что не у каждого больного есть достаточное количество иммунных клеток, способных справиться с такой нагрузкой.
Исследователи из лондонского университета смогли разработать технологию, по которой иммунные клетки одного человека можно пересаживать другому. Теперь в планах ученых сделать данную технологию доступной для врачей по всему миру, а также создать первый в истории банк иммунных клеток.
Хранилище клеток поможет онкологам создавать инъекции для пациентов всего за несколько часов. С попаданием недостающих клеток в организм, иммунитет начнет усиленную борьбу с тяжелыми формами рака.
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