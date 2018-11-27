В Австралии выяснили, почему детям нельзя давать сладкое

В Австралии было проведено журналистское исследование на тему стоматологических проблем у детей дошкольного возраста. Данные для исследования собирались только на территории Австралии, однако, большая часть проблем актуальна и для других стран.

Самая популярная проблема - это кариес. Выделено несколько основных причин его появления у детей.

Первая причина - это избыточное употребление сладкого: конфет, шоколада и карамели. Хотя эти сладости можно заменить сладкими фруктами. Если не давать детям до 3 лет сладости, они будут считать, что самые сладкие продукты - это фрукты и ягоды.

Во-вторых, это воздействие рекламы. На экране телевизора, дети, которые едят сладости и пьют "Кока-Колу", выглядят веселыми и активными. Естественно, дети, которые смотрят рекламу, хотят то же самое.

Как сообщает сайт medpulse.ru, в Австралии за последний год было проведено более тысячи операций по удалению зубов детям в возрасте до 2 лет. Основная причина в том, что эти дети если сладости и пили газированные напитки.

В Новой Зеландии в 2016 году было проведено более 5 тысяч операций по удалению зубов у детей в возрасте до 7 лет. Причина - чрезмерное употребление сладкого и нерегулярная чистка зубов.

Многие родители обращаются с ребенком к стоматологу только тогда, когда ребенок уже мучается от зубной боли. Спасти зуб в таких случаях часто уже невозможно.

Проблемы с зубами в раннем возрасте приводят к еще большим стоматологическим проблемам во взрослой жизни. Из-за удаления молочных зубов в детстве, раньше прорежутся коренные зубы и меняют прикус.

Также есть вероятность того, что зубы будут давить и вытеснять друг на друга.

В итоге если не удастся вовремя исправить этот дефект, то придется или смириться с этим или удалять некоторые зубы.

Стоматологи рекомендуют родителям не давать детям много сладостей и следить за тем, чтобы дети регулярно ухаживали за зубами и полостью рта.

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