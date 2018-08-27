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Источник Правда.Ру

Депутат предложил лечить москвичей от депрессии "стахановской" работой

Здоровье

Для того, чтобы не было депрессии осенью, необходимо много работать, заявил член комиссии Мосгордумы по здравоохранению Евгений Герасимов.

Работа как средство от депрессии. 391290.jpeg

"Нет в моем окружении хандры, как и плохой погоды у природы. Работайте больше, проводите время на улице в парках, кинотеатрах, все это поможет побороть депрессию, не стоит скучать. Сейчас дожди прошли, а потом грибы будут", — заключил депутат.

По статистике, в Москве каждый десятый эмоциональный человек страдает от депрессии, при этом не обращается к специалисту за помощью. Не стоит забывать, что длительное снижение настроения, расстройство сна и аппетита не является нормой. Депрессия — это заболевание, вызванное внутренними переживаниями человека, возникает при чрезмерной нагрузке мозга в результате стресса, довольно быстро поддается лечению. Москвичей предупредили, что впереди осень и возможны обострения.

Ранее "Правда.Ру" писала более подробно о том, как отличить модную хандру от болезни.

Фото: Fotodom.ru

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