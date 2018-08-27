Депутат предложил лечить москвичей от депрессии "стахановской" работой

Для того, чтобы не было депрессии осенью, необходимо много работать, заявил член комиссии Мосгордумы по здравоохранению Евгений Герасимов.

"Нет в моем окружении хандры, как и плохой погоды у природы. Работайте больше, проводите время на улице в парках, кинотеатрах, все это поможет побороть депрессию, не стоит скучать. Сейчас дожди прошли, а потом грибы будут", — заключил депутат.

По статистике, в Москве каждый десятый эмоциональный человек страдает от депрессии, при этом не обращается к специалисту за помощью. Не стоит забывать, что длительное снижение настроения, расстройство сна и аппетита не является нормой. Депрессия — это заболевание, вызванное внутренними переживаниями человека, возникает при чрезмерной нагрузке мозга в результате стресса, довольно быстро поддается лечению. Москвичей предупредили, что впереди осень и возможны обострения.

Ранее "Правда.Ру" писала более подробно о том, как отличить модную хандру от болезни.

Фото: Fotodom.ru

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