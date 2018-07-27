Ученые объяснили важность ерзания на стуле во время работы

Сидячий образ жизни, как известно, весьма негативно влияет на организм человека. Но в современных реалиях подавляющее большинство людей работают именно в таких условиях. Именно поэтому ученые советуют как можно больше ерзать на стуле в течение рабочего дня. По их мнению, это снизит негативный эффект сидячего образа жизни.
Так, чтобы подтвердить свою точку зрения, исследователи провели любопытный эксперимент. Они пригласили некоторое количество молодых людей и попросили просидеть на обычном офисном кресле в течение нескольких часов. При этом участникам эксперимента разрешалось шевелить лишь одной ногой, вторая должна была оставаться неподвижной в течение всего этого времени.
В конце эксперимента исследователи оценили кровоток в каждой ноге. Как оказалось, та, что постоянно стояла на полу, имела сниженный уровень кровообращения. В той же, которой участники эксперимента в течение нескольких часов вертели, как им вздумается, уровень кровообращения был намного лучше. Ученые сделали вывод, что в условиях сидячего образа жизни необходимо использовать любую возможность для движения. Это позволит не только чувствовать себя лучше и свежее, но и снизит риск заболевания сосудов и повышения давления.
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