Найден способ лечения болезни Альцгеймера без побочных эффектов

Японские ученые выяснили, как можно лечить болезнь Альцгеймера без каких-либо негативных последствий для организма. Исследователи предложили лечить данный недуг ультразвуковыми волнами.

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Принято считать, что такие болезни, как болезнь Альцгеймера, появляются у людей из-за снижения кровотока в мозге, в результате чего клетки мозга не получают достаточное количество кислорода и питательных веществ.

Исследователи из Японии провели опыты на мышах, разделив грызунов на две группы. Одним хирургическим путем затруднили приток крови в мозг, другим же внедрили состояние работы мозга, схожее с симптомами болезни Альцгеймера.

Затем японцы подвергли мозг грызунов воздействию ультразвуковых волн. В результате ученые наблюдали значительное улучшение работы мозга у подопытных как первой, так и второй группы. Ультразвуковые волны увеличивали выделение особого фермента, участвующего в образовании кровеносных сосудов. При этом не вызывая никаких побочных эффектов.

По словам японских ученых, они не видят никаких причин не использовать данный вид терапии при лечении людей, страдающих от болезни Альцгеймера. Помимо того, что подобная процедура не вызывает никаких негативных последствий, она также не требует хирургического вмешательства и анестезии.

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