Ученые рассказали, почему могут быть опасны бытовые вентиляторы

Спать в комнате с включенным вентилятором вредно для здоровья. Об этом в разгар летней жары напоминают ученые.
Воздух, который выходит из устройства, сушит кожу, "прикасаясь" к ней, вызывает сухость глаз и рта. Кроме того, вентилятор "гоняет" воздух, что есть к комнате, поднимая накопившуюся пыль и пыльцу. Они, попав в организм, способны спровоцировать приступы астмы и вспышки сенной лихорадки.
Ранее "Правда.Ру" рассказывала об изобретении специалистов из Стэнфордского университета — ткани, способной охлаждать человеческое тело и отражать солнечные лучи. Творение американских физиков не накапливает тепло и не дает свету попадать извне. Создатели уверяют, в одежде из такого материала будет комфортно в самом жарком помещении без кондиционера.
Кроме того, ткань не мешает поту испаряться. Так, хлопок пропускает 1,5 % инфракрасных волн, а изобретенный материал — 96 %. По этой причине в одеянии от американских физиков людям будет прохладнее на 2 градуса.
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