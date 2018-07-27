Ученые: неумение наносить солнцезащитный крем обернется раком

Неумение наносить солнцезащитное средство может стоить человеку здоровья. Такое мнение озвучили британские эксперты из Королевского колледжа Лондона на страницах Science Alert.
Ученые объяснили, неумелое распределение крема может спровоцировать развитие рака кожи. Узнать об этом помогло исследование: людям со светлой кожей нанесли крем с защитой SPF 50+. Важно, что наносилось средство по-разному: толстым слоем и тонким. Далее кожу подвергли ультрафиолетовому облучению. Оказалось, эффективность крема напрямую связана с тем, каким слоем он был нанесен.
Кураторы проекта уточнили, когда слой был очень тонкий (0,75 миллиграмма на квадратный сантиметр покрова), то кожа практически не была защищена. Однако более плотный слой (2 миллиграмма на квадратный сантиметр покрова) давал результат.
Так, эксперты выявили: экономия на средстве против солнца может стоить здоровья, даже крем с высоким SPF надо наносить основательно.
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