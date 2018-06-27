Пациенты с пломбами в зубах могут погибнуть на МРТ

Пациентам с пломбами и коронками из сплава ртути и серебра необходимо быть осторожными на магнитно-резонансной томографии. Такой совет дали эксперты из Университета Акдениз (Турция). Также они более подробно рассказали, как подошли к такому заключению на страницах Radiology.
Дело в том, что после томографии пломба начинает "сочиться" ртутью. Пока еще не выяснено, много ли химического элемента попадает в организм.
В данный момент экспертов интересует, из-за чего так происходит. Скорее всего, дело в фазовых переходах или микротоках, которые порождаются магнитными полями.
Эксперты уточнили, что металлические пломбы намного более прочные и надежные, чем керамические. В то же время специалисты не выработали единого мнения: насколько токсичен ртутный наполнитель.
Читайте также:
Аппарат МРТ засосал и убил мужчину во время обследования
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
Морская авиация Черноморского флота разгромила условный отряд врага.
Людмила Улицкая считает, что Россия отстала от Европы на несколько веков, а нынешняя государственная политика обязательно превратит ее в страну варваров.
Пенсионная реформа родилась в головах чиновников от тугодумия. Никто об этом не говорит, но российские власти расписываются ею в собственном дефолте.
Трамп всерьез хочет подключить Россию к G7 или просто протроллил своих партнеров? И надо ли это нам? Есть ли заслуга Трампа в предотвращении угрозы миру? Или наоборот? Почему хорошо бы сразу вручать Нобелевскую премию каждому новому президенту США? И как американские руководители выполняют свои обещания? Обо всем этом "Правде.Ру" рассказал эксперт.