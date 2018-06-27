Пациенты с пломбами в зубах могут погибнуть на МРТ

Пациентам с пломбами и коронками из сплава ртути и серебра необходимо быть осторожными на магнитно-резонансной томографии. Такой совет дали эксперты из Университета Акдениз (Турция). Также они более подробно рассказали, как подошли к такому заключению на страницах Radiology.

Фото: Fotodom.ru/Коммерсантъ

Дело в том, что после томографии пломба начинает "сочиться" ртутью. Пока еще не выяснено, много ли химического элемента попадает в организм.

В данный момент экспертов интересует, из-за чего так происходит. Скорее всего, дело в фазовых переходах или микротоках, которые порождаются магнитными полями.

Эксперты уточнили, что металлические пломбы намного более прочные и надежные, чем керамические. В то же время специалисты не выработали единого мнения: насколько токсичен ртутный наполнитель.

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