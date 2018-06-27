Мир Политика Общество Экономика Криптовалюты Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Мир Спорт Общество Политика Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

В лекарстве от диабета нашли защиту от радиации

Здоровье

У антидиабетического препарата метформин обнаружилось дополнительное свойство. Оказывается, он может защищать клетки от воздействия радиации. Неожиданное открытие сделали ученые из Института теоретической и экспериментальной биофизики РАН.

В лекарстве от диабета нашли защиту от радиации. 388745.jpeg
Фото: Fotodom.ru

Они доказали, что метформин работает как "уборочная машина", которая способствует, по словам научного сотрудника ИТЭБ РАН Серажутдина Абдуллаева, удалению неблагополучных клеток из тканей животных, повышая их выживаемость после действия ионизирующей радиации.

Как показывают опыты на мышах, препарат метформин может продлевать жизнь животным, защищая их от развития рака и стимулируя рост потомства.

Ученые заметили, что препарат влияет на скорость вывода фрагментов мертвых клеток и обрывков их ДНК из организма, ускоряя процесс, что помогает организму лучше переносить стресс и случаи массовой гибели клеток. Вкупе с тем, что метформин усиливает эффективность лучевой терапии при лечении онкологических заболеваний, это натолкнуло ученых на мысль, что лекарство может иметь антирадиационные свойства.

Биологи провели опыты на мышах, дав им огромную дозу излучения и сравнив самочувствие тех из них, кому одновременно давали метформин, и животных, перенесших процедуру без медикаментозной поддержки.

Оказалось, что метформин действительно защитил внутренние органы крыс и мышей от радиации и принимавшие его особи прожили значительно дольше не защищенных препаратом сородичей.

Механизм действия препарата пока до конца не понятен, однако ученые предполагают, что он связан с тем, что метформин помогает клеткам избавляться от "сломанных" митохондрий — биологических "энергостанций", чье повреждение приводит к появлению оксидантов внутри них. Это защищает их ДНК от новых повреждений и повышает их шансы на выживание в первые часы после облучения, когда клетки пытаются починить подобные "опечатки" в геноме.

Читайте также:

Опасна ли медицинская радиация

К радиации можно приспособиться?

СМИ: фанаты приняли акцию в поддержку Сенцова за СМИ: фанаты приняли акцию в поддержку Сенцова за "фишку" ЧМ-2018

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...

Темы диабет радиация лекарство
Обсудить
Актуальная аналитика
США и Канада
У Путина появился шанс разыграть "американскую карту"
Экономика
От чёрного вторника к деноминации рубля или от неизбежного краха к спасению?
Аналитика
Pornhub теперь принимают TRON и ZenCash
Читательский топ
Шойгу передал огневой привет американским разведчикам у Крыма
Предсказания о Третьей мировой войне, которые вы не знали
Европейские СМИ: Путин "замостил" Крым навсегда
Молдавия победила Приднестровье. Что дальше?
Сибирский исследователь нашел НЛО-убийцу Земли
Новости Все >
И без наличных отлично: переход на безнал для физлиц при крупных суммах не за горами
Найден способ получать от еды больше удовольствия
Пациенты с пломбами в зубах могут погибнуть на МРТ
В лекарстве от диабета нашли защиту от радиации
Найдены дополнительные подтверждения сложной организации общества неандертальцев
Лидер КНР жестко осадил главу Пентагона
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Силовые структуры
Шойгу передал огневой привет американским разведчикам у Крыма

Морская авиация Черноморского флота разгромила условный отряд врага.

Шойгу передал огневой привет американским разведчикам у Крыма
Предсказания о Третьей мировой войне, которые вы не знали
Мир
Предсказания о Третьей мировой войне, которые вы не знали
Мир
Европейские СМИ: Путин "замостил" Крым навсегда
Новости Молдовы
Молдавия победила Приднестровье. Что дальше?
Общество
Писательница Улицкая объявила Россию отсталой провинцией

Людмила Улицкая считает, что Россия отстала от Европы на несколько веков, а нынешняя государственная политика обязательно превратит ее в страну варваров.

Писательница Улицкая объявила Россию отсталой провинцией
Почему пенсионная реформа - это дефолт власти перед обществом
Власть
Почему пенсионная реформа - это дефолт власти перед обществом
Общество
Россиянам предложили платить за свою безработицу перед пенсией
Общество
Минздрав придумал позорное объяснение пенсионной реформы
Власть
Почему пенсионная реформа - это дефолт власти перед обществом

Пенсионная реформа родилась в головах чиновников от тугодумия. Никто об этом не говорит, но российские власти расписываются ею в собственном дефолте.

Почему пенсионная реформа - это дефолт власти перед обществом
Анатолий Вассерман: правительство надо поставить на контроль
Политика
Анатолий Вассерман: правительство надо поставить на контроль
Общество
Россиянам предложили платить за свою безработицу перед пенсией
Наука и техника
Американские СМИ: российский истребитель Су-34 лучший в мире
Любовь Степушова У Путина появился шанс разыграть "американскую карту" Любовь Степушова Василий Амирджанов Правительство может снова предложить держаться Василий Амирджанов Соломон Соловьев Ваше слово, товарищ Маузер! Соломон Соловьев
Комментарии
Правительство может снова предложить держаться
Россия не вернется - нам там делать нечего
У Путина появился шанс разыграть "американскую карту"
Глупость маленькой, но гордой Дании наказуема
Почему пенсионная реформа - это дефолт власти перед обществом
Россиян массово не выпускают в отпуска из-за ошибок приставов
AgoraVox: США распадутся по сценарию СССР
AgoraVox: США распадутся по сценарию СССР
Глупость маленькой, но гордой Дании наказуема
Украина готовится к войне за Крым
России указали на место "агрессора" в Молдавии. Ну и что?
Европейские СМИ: Путин "замостил" Крым навсегда
Предсказания о Третьей мировой войне, которые вы не знали
Путин рассказал, как будет болеть за Россию против Испании
Глупость маленькой, но гордой Дании наказуема
Украина готовится к войне за Крым
Евгений Федоров: СССР жив по закону
Украина готовится к войне за Крым
Найден способ продлить жизнь человека до 150 лет
Опровергнуто: лживый информатор WADA Родченков пытался убить себя
Опровергнуто: лживый информатор WADA Родченков пытался убить себя
Мир
Россия не вернется - нам там делать нечего

Трамп всерьез хочет подключить Россию к G7 или просто протроллил своих партнеров? И надо ли это нам? Есть ли заслуга Трампа в предотвращении угрозы миру? Или наоборот? Почему хорошо бы сразу вручать Нобелевскую премию каждому новому президенту США? И как американские руководители выполняют свои обещания? Обо всем этом "Правде.Ру" рассказал эксперт.

Россия не вернется - нам там делать нечего
Как была организована прослушка Белого дома
США и Канада
Как была организована прослушка Белого дома
Молдавия победила Приднестровье. Что дальше?
Новости Молдовы
Молдавия победила Приднестровье. Что дальше?
Европейские СМИ: Путин "замостил" Крым навсегда
Мир
Европейские СМИ: Путин "замостил" Крым навсегда
Трамп погряз в "вашингтонском болоте"
США и Канада
Трамп погряз в "вашингтонском болоте"
Предсказания о Третьей мировой войне, которые вы не знали
Мир
Предсказания о Третьей мировой войне, которые вы не знали
Тюрьма мира - в США назвали страну, в которой больше всего заключенных
США и Канада
Тюрьма мира - в США назвали страну, в которой больше всего заключенных
В Киеве признали необратимое обнищание Украины
Украина
В Киеве признали необратимое обнищание Украины
Эрдоган ослабит южный фланг НАТО
Ближний Восток
Эрдоган ослабит южный фланг НАТО
Президент Украины превратился в "открывашку"?
Украина
Президент Украины превратился в "открывашку"?
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2018, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Эл № ФС77-54522 от 21 июня 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Закрыть Я уже подписался