В лекарстве от диабета нашли защиту от радиации

У антидиабетического препарата метформин обнаружилось дополнительное свойство. Оказывается, он может защищать клетки от воздействия радиации. Неожиданное открытие сделали ученые из Института теоретической и экспериментальной биофизики РАН.

Фото: Fotodom.ru

Они доказали, что метформин работает как "уборочная машина", которая способствует, по словам научного сотрудника ИТЭБ РАН Серажутдина Абдуллаева, удалению неблагополучных клеток из тканей животных, повышая их выживаемость после действия ионизирующей радиации.

Как показывают опыты на мышах, препарат метформин может продлевать жизнь животным, защищая их от развития рака и стимулируя рост потомства.

Ученые заметили, что препарат влияет на скорость вывода фрагментов мертвых клеток и обрывков их ДНК из организма, ускоряя процесс, что помогает организму лучше переносить стресс и случаи массовой гибели клеток. Вкупе с тем, что метформин усиливает эффективность лучевой терапии при лечении онкологических заболеваний, это натолкнуло ученых на мысль, что лекарство может иметь антирадиационные свойства.

Биологи провели опыты на мышах, дав им огромную дозу излучения и сравнив самочувствие тех из них, кому одновременно давали метформин, и животных, перенесших процедуру без медикаментозной поддержки.

Оказалось, что метформин действительно защитил внутренние органы крыс и мышей от радиации и принимавшие его особи прожили значительно дольше не защищенных препаратом сородичей.

Механизм действия препарата пока до конца не понятен, однако ученые предполагают, что он связан с тем, что метформин помогает клеткам избавляться от "сломанных" митохондрий — биологических "энергостанций", чье повреждение приводит к появлению оксидантов внутри них. Это защищает их ДНК от новых повреждений и повышает их шансы на выживание в первые часы после облучения, когда клетки пытаются починить подобные "опечатки" в геноме.

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