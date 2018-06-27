Шесть причин не отказываться от лука

Исследователи выделили шесть основных причин не отказываться от лука. Растение богато антиоксидантами, витаминами и минералами, при этом содержит минимальное количество калорий. Специалисты подсчитали, что в луковице среднего размера не наберется и 50 калорий, однако в ней содержится пятая часть суточной нормы витамина С, одна десятая — В6, фолатов, калия и магния.
Кроме того, согласно исследованию итальянцы и швейцарцы реже других страдают некоторыми видами онкологических заболевания, так как едят много лука. Для женского организма это растение необходимо вкушать для целостности скелета. Лук снижает риск переломов в пять раз.
Продукт будет полезен и тем, кому необходимо наладить пищеварения. Инулин, содержащийся в луке, действует подобно пребиотику (способствует увеличению полезных микроорганизмов). Также вещество помогает контролировать содержание сахара в крови и держать в узде аппетит.
Эксперты, наблюдавшие за холестерином у женщин, придерживающихся луковой диеты, выявили, что растение помогает снизить уровень вещества. А съеденный вместе с томатами он ускоряет всасывание ликопина, защищающего от онкологии и риска развития сердечно-сосудистых заболеваний. Не лишает помощи этот антиоксидант и глаза, и мозг.
Стоит вспомнить, что лук — традиционная пища, доказано, что еще в пятом веке до нашей эры люди вкушали это растение.
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