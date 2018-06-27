Медики сумели открыть "эликсир долгой молодости"

Ученые обнаружили фермент, влияющий на процессы старения организма. Об этом сообщает EurekAlert. Речь идет о веществе под названием натрий-калиевая аденозинтрифосфатаза, которое принимает участие в цикле генерации активных форм кислорода, продлевая молодость организма.

Фото: Fotodom.ru

Специалисты из Университета Маршалла (США) провели эксперименты на мышах, в течение года кормя их пищей с высоким содержанием жиров и углеводов. У грызунов появились очевидные признаки старения, поскольку в организме вследствие такого питания синтезировалось большое количество кислородных радикалов, вызывающих окисление и гибель клеток. При этом часть грызунов, имевших сходную диету, получала инъекции фермента. В результате у этой группы соответствующие процессы старения значительно замедлились.

Ученые провели исследования и на клетках соединительной ткани человека. Результаты были сходны. Специалисты утверждают, что после клинических испытаний фермент может стать основой антивозрастной терапии.

Ну а пока этого не случилось, не следует пренебрегать простыми средствами, которые дарит нам природа, чтобы поддерживать молодость и здоровье организма. Как ранее писала "Правда.Ру", ученые выяснили, какие продукты омолаживают организм.

Список составлен на основе сделанных в последние годы открытий, связанных с биохимическим механизмом старения клеток человеческого организма.

Так, мощные антиоксиданты — черный шоколад, чай и кофе — обладают способностью восстанавливать пораженные клетки и удлинять их жизнь. Кроме того, продлевают молодость: яблоки, черная смородина, черника, брокколи, черешня, помидоры, гранаты, апельсины, персики, сливы, малина, красный виноград, красный лук, шпинат, клубника, хлеб или хлопья с отрубями.

Если мясо, рыба, молоко, злаковые дают организму необходимые калории, жиры и минералы, то овощи и, в первую очередь, фрукты — биохимические элементы, защищающие и удлиняющие срок жизни клеток. Например, в яблоках найден сложный элемент, который омолаживает сердце, улучшает циркуляцию крови и повышает иммунитет. Этот элемент называется эпикатехин полифенол. Специалисты установили, что у тех, кто пьет яблочный сок в больших количествах, организм сохраняется в таком состоянии, как если бы им было на 17 лет меньше реального биологического возраста.

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