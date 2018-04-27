Ликвидаторов атаки на "башни-близнецы" ВТЦ поразила загадочная эпидемия рака

Спасатели и пожарники, работавшие на месте обрушения башен-близнецов Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, часто страдают от рака крови.

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К такому выводу пришли ученые Медицинского колледжа Альберта Эйнштейна в Нью-Йорке (США). Как заявили медики в статье, опубликованной в журнале JAMA Oncology.

По словам Амир Верма, "многие спасатели и их добровольные помощники оказались носителями моноклональной гаммопатии, предшественника рака крови, причем это было характерно даже для молодежи. Это говорит о том, что в дальнейшем пожарные будут заметно чаще становиться жертвами миеломы, чем остальные жители города".

Многие исследователи считают, что тушение пожаров - далеко не безопасное занятие, потому что пребывание в такой атмосфере способствовует развитию рака.

Еще десять лет назад эксперты Международного агентства по изучению рака (IARC) выдвинули предположение, что работа пожарным может повышать вероятность развития рака. Теперь эта гипотеза нашла подтверждение.

"Правда.Ру" ранее писала о том, что 11 сентября под обломками двух небоскребов погибли около 3 тысяч человек. С этой трагедией по масштабу можно сравнить только трагедию в Перл-Харборе, когда 7 декабря 1941 года в результате внезапной атаки японских ВВС погибли 2 тысячи 400 американских военнослужащих.

11 сентября 2001 года был развеян миф о географической неуязвимости США: никогда ранее в истории заокеанской державы она не подвергалась такой мощной атаке извне. Причем в 2001 году ее атаковал невидимый враг.

Это был международный терроризм. Вашингтон использовал теракты 11 сентября 2001 года для начала крестового похода против неугодных режимов на Ближнем Востоке. В 2001 году США начали войну против Афганистана, а в 2003 года началось вторжение США в Ирак.

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