Ученые пришли к выводу, что темный шоколад способствует восстановлению зрения.
Не исключено, что причиной этого могут быть флавоноиды - антиоксиданты, содержащиеся в темном шоколаде.
По данным Medical Xpress, а исследовании приняли участие 30 здоровых молодых людей. Они ели темный шоколад с 72% содержанием какао либо молочный шоколад. Спустя несколько часов специалисты проверили зрение добровольцев с помощью стандартной таблицы.
Выяснилось, что у добровольцев, съевших темный шоколад, острота зрения и контрастная чувствительность повысились. Ученые еще не определились, как долго сохраняется положительный эффект.
Есть версия, что улучшение зрения может быть связано с усилением притока крови к сетчатке, зрительным путям или коре головного мозга.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что ученые Адольф Андерсен из Гамбурга и Михель Кенце из мюнхенского Института борьбы со старением изобрели конфеты молодости и счастья. Причем, изобретением это назвать трудно: все ингредиенты лакомства давно и хорошо известны.
Это темный шоколад, пюре манго и соевое молоко. Какао-бобы богаты фенилэтиламином и полифенолом, которые положительном образом сказываются на артериальном давлении. Полифенол защищает клетки от свободных радикалов, которые вызывают старение организма. Также он благоприятно воздействует на организм женщины во время менопаузы, а мужчинам помогает предотвратить проблемы с предстательной железой, которые с возрастом становятся все более актуальными.
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