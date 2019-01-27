Ученые: чрезмерные физические нагрузки значительно снижают продолжительность жизни

Чрезмерные физические нагрузки, уверены ученые из Нидерландов, значительно сокращают продолжительность жизни у женщин.

Чтобы добиться столь любопытных выводов, дотошные исследователи из Нидерландов на протяжении долгих двух десятков лет наблюдали за жизнью, самочувствием и образом жизни нескольких тысяч мужчин и женщин. Отметим, что все респонденты были преклонного возраста.

Ученые отмечают, что из всех участников эксперимента до 90 лет прожили только 34 % женщин и всего лишь 17 % мужчин. Но не этот факт больше всего удивил исследователей. Так, выяснилось, что те из представительниц слабого пола, что занимаются спортом больше одного часа в сутки, реже доживают до 90-летия, чем чуть более ленивые и менее спортивные женщины.

Так, подчеркивают ученые из Нидерландов, женщинам достаточно лишь следить за собственным весом и регулярно поддерживать себя в форме, а не "убиваться" на тренажерах и стадионах. Иначе, подытоживают специалисты, можно прожить гораздо меньше, чем хотелось бы.

Как известно, значительно сократить продолжительность жизни может и злоупотребление алкогольной продукцией. Ранее "Правда.Ру" писала о том, что специалисты выяснили, женщины каких стран мира страдают от столь дурной привычки сильнее всего. Выяснилось, что самые пьющие женщины живут в Андорре, Люксембурге, Белоруссии и Украине.

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