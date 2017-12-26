Ученые напуганы: страсть к газировке "вскрывает" мозг

Диетологи давно твердят о сокрушительном ущербе, который наносят метаболизму сладкие газированные напитки, но теперь стало известно, что воздействие "шипучек" на обмен веществ вдобавок способно привести к тяжелому поражению головного мозга.

Такой вывод сделали представители Европейской ассоциации исследования ожирения, которые с 2013 по 2015 год провели около 30 различных исследований среди пациентов, страдающих от избыточного веса и связанных с ним заболеваний, а также употреблявших газированные напитки с добавлением сахара.

Выяснилось, что сладкие газировки провоцируют развитие особо тяжелых форм ожирения - с большим количеством лишних килограммов, серьезными последствиями для здоровья и крайне низкими шансами на излечение, говорится в публикации EurekAlert.

При таком ожирении нарушается работа жизненно важных органов, в частности, желудочно-кишечного тракта и сердца. Если человек при этом продолжает употреблять сладкие напитки в большом количестве, в организме может возникнуть острый дефицит витамина В1 (тиамина).

Этот витамин в основном сосредоточен в скелетных мышцах и крайне важен для метаболизма углеводов, жиров и белков. Он необходим для нормального роста и развития, поддерживает работу сердца, нервной и пищеварительной систем.

Недостаток тиамина может быть вызван алкоголизмом и плохим питанием, в том числе переизбытком сахара в организме. Одно из последствий этого вида авитаминоза - синдром Корсакова-Вернике (острое или подострое поражение среднего мозга и гипоталамуса).

Пациенты с этим синдромом страдают от спутанности сознания, всплесков паники, однообразных галлюцинаций, сопровождаемых чувством страха и тревоги, кратковременных приступов неподвижности, бессвязной речи и неспособности на контакт с окружающими, состояния оглушенности и могут впасть в ступор или даже кому.

Кроме того, из-за чрезмерного употребления сладких газировок в тканях человеческого тела начинает скапливаться жидкость (так называемое внесосудистое накопление), что может стать причиной сердечного приступа.

Ученые по итогам проведенного исследования планируют обратиться к производителям газированных напитков с призывом снизить количество "пустых" калорий в их продукции.