Названа самая вредная диета в мире

Медики назвали водную диету самой опасной для снижения веса. Ее суть заключается в полном отказе от еды и постоянном употреблении жидкостей, сообщает Luxora Leader.

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Эксперты по расстройствам питания уверяют, что такая практика может быть напрямую связана с анорексией. Поэтому ее стоит избегать. В особенности это актуально после зимних праздников, когда люди пытаются всеми возможными способами скинуть набранный за новогодним столом вес.

"Водная диета" может навредить внутренним органам, в частности, сердцу. И многие люди с анорексией умирают от сердечного приступа. Тело думает, что произошла чрезвычайная ситуация. Поэтом оно не спешит использовать запасенный жир, а "питается" ресурсами собственной мышечной ткани.

Такая диета, но непродолжительная, может сработать, но только в отношении определенных людей и под строгим контролем врача. К примеру, немного поголодать можно пациентам с ожирением или диабетом 2-го типа. А для поддержания эффекта любой диеты, человек не должен худеть больше чем на 1 килограмм в неделю.

В соцсетях защитники "водной диеты" рассказывают о всесторонних плюсах режима. По их словам, отказ от пищи улучшает состояние кожи, избавляет от лишнего веса, делает тело более рельефным, "очищает" голову, улучшает сон. Некоторые голодают в течение почти месяца.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что ученые из Национального института по проблемам старения США выяснили, что лечебное голодание улучшает работу мозга. Выводы подтвердили опыты на мышах.

Мозговые клетки мышей, которых на определенные промежутки времени регулярно лишали доступа к пище, росли быстрее, чем у тех, которым давали больше еды. Эта способность, считают ученые, могла выработаться в процессе эволюции, так как в дикой природе предкам человека нередко приходилось периодически голодать. Получив доступ к пище, организм использовал ее, чтобы ускорить рост мозга.

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