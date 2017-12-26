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Источник Правда.Ру

Как правильно употреблять лимон, чтобы извлечь из него всю пользу

Здоровье

Диетологи рассказали, чем на самом деле полезен лимон и как правильно его употреблять. Для укрепления здоровья сгодятся и сок, и экстракт и цедра, сообщает Live Strong.

Как правильно употреблять лимон, чтобы извлечь из него всю пользу. Как правильно употреблять лимон, чтобы извлечь из него всю польз

Лимон используют для борьбы с простудой, поскольку он богат витамином С. Часто его сочетают с медом и имбирем. лимон обладает и другими полезными свойствами — помимо витамина С, он содержит антиоксиданты с противовирусным и антибактериальным действием. Также в лимоне содержится много калия — вещества, необходимого для нормальной работы почек и регулировки артериального давления.

Сок лимона, смешанный с медом, — простое и эффективное средство для лечения простуды и кашля. Для этого надо смешать в маленькой пиале мед и лимонный сок и использовать его для уменьшения раздражения в горле и лечения кашля.

Нельзя точно утверждать в граммах или штуках, сколько лимонов можно съедать в день. Но бросаться в крайности не стоит — ломтик лимона с чашкой чая или на стакан воды будет вам только полезен, если принимать это не натощак. Лимон — кислый фрукт и его кислота может раздражать слизистую желудка. Хоть лимон и богат витамином С, он не единственный источник этого вещества, советуют специалисты.

При слишком частом употреблении лимона содержащаяся в нем лимонная кислота может повредить зубную эмаль или повысить чувствительность зубов, поэтому после употребления лимона рекомендуется сполоснуть рот водой. Лимоны не следует употреблять людям с болезнями пищеварительной системы, поскольку они увеличивают выработку соляной кислоты. Также чрезмерное употребление лимонов может привести к гастриту. Как и любые цитрусовые, лимон может вызвать аллергическую реакцию.

При высокой температуре лимон теряет свои полезные свойства. Лимон чувствителен к температуре — если она превышает 80 градусов, то витамин С разрушается. Поэтому лимон следует добавлять в теплый, а не в горячий чай. Витамин С также реагирует на свет и кислород, поэтому разрезав лимон, важно не хранить его долго на столе, а использовать как можно быстрее, советуют специалисты.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что причиной отравления может стать сочетание лимона со льдом. К такому выводу пришли ученые из Университета Клемпсона. Как оказалось, в напитках с такими добавками ускоренно распространяются болезнетворные организмы.

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