Женщины в европейских странах стали жить меньше

Как стало известно, рост средней продолжительности жизни (СПЖ) у европейских женщин остановился, и они стали жить меньше. На этот повлияли гиподинамия, диабет и вредные привычки, сообщает pora.ru.
Женщины в европейских странах "переживали" своих соотечественников почти на шесть лет. Но в настоящее время разница между полами в вопросе продолжительности жизни стирается. Мало того, СПЖ у мужчин постепенно растет. Ученые предполагают: девочки, рожденные в Соединенном Королевстве с 2011 до 2016 года, будут жить столько же, как и их ровесники мальчики.
СПЖ мужчин и женщин в России, настоящая и ожидаемая, сильно отличается и составляет более 10 лет. Наша страна по этому показателю находится в числе самых неблагополучных стран Европы. Как показали последние исследования, избыточный вес у каждого третьего россиянина, и от ожирения страдает каждый четвертый житель РФ. Причем женщин с избытком килограммов больше, чем мужчин. Количество людей с избыточной массой тела "приросло" и составило больше 10% в 35 регионах России.
Что касается сахарного диабета: на сегодня более восьми миллионов человек имеют этот официальный диагноз, и еще 20% всего населения находится в преддиабетном состоянии.
Та же плачевная ситуация с вредными привычками. Девушки и женщины не отказывают себе в употреблении горячительных напитков вкупе с табакокурением. Например, почти треть от общего числа никотинозависимых россиян отводится на долю женского населения.
Поэтому вывод напрашивается сам собой: наши женщины находятся в одном шаге от ситуации со СПЖ в Евросоюзе. Это как раз тот случай, когда надо бы поучиться на чужом опыте.
Фото: Фактрум
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