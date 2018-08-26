Ученые рассказали, как убивает самая популярная диета

Низкоуглеводные диеты укорачивают жизнь. К такому выводу пришли эксперты из Гарварда, пишет The Independent.
Четверть века ученые наблюдали за жизнью 15 000 человек, желая утвердиться в ранних научных выводах о пользе малого количества углеводов. Существовало предположение, что такие диеты помогают не только избавиться от лишних килограммов, но и улучшают кровяное давление.
Столь продолжительное исследование показало, когда организм долгое время лишен углеводов, то возникают проблемы со здоровьем, среди прочих "побочных явлений" заболевания сердца и развитие злокачественной опухоли.
Стоит, однако, отметить, причина сокращения жизни была не в отсутствии углеводов, а в том, чем человек их заменял — жиры и белок. Эксперты советуют составить так рацион, чтобы половину съеденного составляли углеводы. Желательно, чтобы это были овощи, фрукты и зелень.
Ранее "Правда.Ру" рассказывала, что самый безвредный способ похудеть — это перестать есть после 18 часов. Этого утверждения придерживаются и врачи-диетологи, но прежде чем советовать такой способ, важно учесть ваш личный режим.
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