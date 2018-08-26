Ученые назвали 8 продуктов-спасителей артерий

Эксперты назвали 8 продуктов, что берегут артерии от атеросклероза, сведения приводит MedikForum.

Во-первых, людям, которые заботятся о здоровье следует добавлять в пищу оливковое масло. В нем содержится много хороших жирных кислот и антиоксидантов, они минимизируют вредное воздействие свободных радикалов и избыток плохого холестерина.

Во-вторых, помогают работе организма семена чиа. В них содержится Омега-3 и незаменимые аминокислоты, они делают более гибкими кровеносные сосуды и не дают холестерину осесть в системе кровообращения.

В-третьих, берегут от атеросклероза помидоры. Ликопеном, содержащийся в них, является антиоксидантом. Кроме того, томат снимает воспаление, которое может стать причиной повышенного кровяного давления.

В-четвертых, специалисты рекомендуют овес. В нем много пищевых волокон, углеводов и аминокислот. Овес повышает уровень энергии и улучшает здоровье сердечной системы, а также делает артерии менее восприимчивыми к последствиям, причиняемым холестерином.

Следующий продукт для артерий — черника. Ягода полна витаминами, минералами и пищевыми волокнами, что ускоряют обмен веществ, а также черника чистит внутренние стенки кровеносных сосудов.

Далее следует лосось, этот источник кислот и аминокислот Омега-3 обладает способностью уменьшать риск повреждения кровеносных сосудов. Рекомендуется вкушать рыбу два раза в неделю. Это увеличит хороший холестерин и выведет плохой.

Не стоит игнорировать и орехи. Помимо Омега-3 в них есть аминокислоты, которые защищают артерии, предотвращают развитие многих заболеваний. Помогает от болезней и имбирь. Он известен противовоспалительными свойствами, также имбирь снижает количество осажденного холестерина и чистит кровь от токсинов.

Кроме того, эксперты подчеркивают: важно, чтобы питание было сбалансированным, в организм попадало достаточное количество воды. Не следует пренебрегать и тренировками. Только комплекс мер защитит от болезней.

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