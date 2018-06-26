Многократное кипячение воды может привести к раку

Ученые предупреждают, что повторное кипячение воды небезопасно для здоровья человека. После этой процедуры структура воды полностью меняется. Из-за испарения раствор воды становится более концентрированным, в нем повышается содержание соли, а с присутствующими в жидкости органическими веществами и минералами вступает в реакцию хлор (если мы говорим о воде, которая течет из крана в городской квартире). С каждым последующим кипячением происходят все новые химические реакции, результатом которых становится появление канцерогенных веществ, что может способствовать развитию онкологических заболеваний.

Фото: REX/Shutterstock

По словам специалистов, после многократного кипячения в воде можно найти нитраты, фториды и...мышьяк. Именно из-за последнего, согласно заключению Всемирной организации здравоохранения, такая вода считается опасной.

Нитраты при нагревании преобразуются в нитрозамины - канцерогены. Что касается фторидов, по свидетельству ученых Гарвардского университета (их исследование нашло отражение на страницах Environment Health Sciences), наличие этих соединений в воде приводит к различным психическим расстройствам у детей и может понижать их IQ.

Также чрезмерное увлечение кипячением может привести к образованию камней в организме.

Иную точку зрения на кипячение высказывает российский эндокринолог Михаил Богомолов, президент Российской диабетической ассоциации. Об этом пишет umnaja.ru. Специалист считает, что доля образующегося после кипячения дейтерия - тяжелого изотопа водорода - столь незначительна, что никак не может повлиять на здоровье человека. Чтобы концентрация веществ в кипяченой воде достигла угрожающих объемов, необходимо кипятить ее десятки, а то и сотни раз. Академик И.В. Петрянов-Соколов конкретизирует цифру. По его данным, чтобы получить литр воды со смертельной концентрацией веществ, нужно прокипятить более двух тонн водопроводной воды.

Что же касается солей кальция, то, по мнению Богомолова, при нагревании воды они выпадают в осадок, так как плохо растворяются в воде. Вода от этого становится только мягче и приятнее на вкус. Однако перед повторным кипячением ее необходимо охладить.

Истина, как известно, находится где-то посередине, но когда речь идет о таких серьезных заболеваниях, как онкологические, перестраховка будет лучшей профилактикой.

Читайте также:

Что такое живая и мертвая вода?

Мифы и факты о воде