Ученые рассказали, как один бокал вина может ударить по здоровью

Употребление всего одного бокала алкогольного напитка может нанести вред здоровью, ухудшив качество сна. К такому выводу пришли финские ученые, опубликовавшие работу в журнале JMIR Mental Health, сообщает Natural News.



Существует ли безвредный алкоголь?

Исследование провели эксперты из Технологического университета Тампере, университета Ювяскюля и Финского института гигиены труда. Они изучали, как влияет употребление алкоголя на вегетативную нервную систему во время сна. Во время исследования были проанализированы данные более 4000 участников в возрасте от 18 до 65 лет.

Эксперты акцентировали внимание на первых три часах сна у людей, которые пили спиртное, и которые не пили. Стоит отметить, что первая группа была поделена на подгруппы, в первой из которых участники выпивали не более двух бокалов, во второй — не более шести, а в третьей — более шести.

Результаты показали, что даже у участников из первой подгруппы качество сна ухудшилось, что помешало должному восстановлению организма. Результаты были одинаковыми у мужчин и женщин с разной физической активностью. Однако хуже влиял алкоголь на молодых и активных. Увеличивалась частота сердечных сокращений, что, в свою очередь, ослабляло вариабельность сердечного ритма, нанося вред качеству сна.

Стоит отметить, что плохой сон может вызвать усталость и раздражительность, но это не вредит здоровью. Однако если сон станет плохим постоянно, то это повлияет на психическое здоровье. Снизится концентрация, а это приведет к проблемам с принятием решений. Кроме того, возможен риск серьезных заболеваний, таких как ожирение, болезни сердца и диабет.

Ранее "Правда.Ру" писала об исследовании профессор Калифорнийского университета в Беркли Мэттью Уолкера. Он рассказывал, что влияет на сон и привычка спать днем, так как в этот период человек "накапливает сонливость". По словам Уолкера, если вздремнуть на более чем 40-50 минут, сонливость сбивается и повышается вероятность того, что человеку будет труднее выспаться ночью и заснуть в принципе.

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