Врачи предупредили о ежедневной сигарете-убийце

Британские ученые из Университетского колледжа Лондона пришли к выводу, что одной сигареты в день достаточно для увеличения риска развития сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта на 50%. Для этого медики изучили более 140 научных работ, сообщает The BMJ.

Выяснилось, что те, кто снизил количество выкуриваемых сигарет с 20 до одной в день, лишь на 50% снизили вероятность развития опасных для жизни заболеваний. По сравнению с некурящими риск ишемической болезни сердца составил 48%. При этом у тех, кто курит сигарету в день, вероятность развития рака снижается на 95%.

Также была выявлена разница между последствиями курения мужчин и женщин. Из 100 женщин, выкуривающих по 20 сигарет в день, сердечно-сосудистыми заболеваниями страдает на 7 человек больше, чем мужчин. Среди тех, кто выкуривает по одной сигарете в день — на 3 человека больше.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что те, кто даже и не собирался начинать курить, становятся курильщиками из-за "неопасных" электронных сигарет. При этом "вейпить" в общественных местах нередко считается вполне нормальным явлением.

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