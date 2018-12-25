Ученые рассказали о необратимом последствии новогодних праздников

25 декабря эксперты из Здравоохранительного бюро RAND сообщили, что набранные килограммы во время новогодних праздников остаются вместе с человеком на протяжении всего года. По мнению экспертов, масштабные рекламные кампании вынуждают покупать людей больше вредных продуктов для праздничного стола.
"Во время празднования Нового года и Рождества, люди часто переедают и в очень короткие сроки набирают лишний вес. В обществе бытует заблуждение, что после праздников просто достаточно начать правильно питаться, и лишние килограммы уйдут сами. Но это не так", - считают в RAND.
Ученые Здравоохранительного бюро проводили масштабное исследование, в котором приняли участие 500 тысяч жителей Южно-африканской Республики. Исследователи изучали их особенности питания, привычки, изменение вкусов в различные времена года, количество потребляемых калорий, и другие факторы. Результат исследования показал - почти 60% набранного лишнего веса в течение года приходится на период новогодних праздников.
Эксперты связывают эти показатели с увеличением расходов на пищу. Так, в ноябре и декабре испытуемые тратили около 40% своего бюджета на продукты питания. Примечательно, что даже после увеличения объема здоровой пищи в январе, набранные килограммы не сжигались, а оставались на протяжении всего года.
Напомним, ранее "Правда.Ру" рассказывала об ученые, которые определили пользу театров и музеев для людей старше 50 лет.
Фото: pxhere.com
Читайте также:
Ученые объяснили, почему театры и музеи полезны для людей старше 50 лет
Голикова хочет поставить всех россиян на учет по состоянию здоровья
Ученые определили три возраста одиночества человека
Увлечение компьютером разрушает детский мозг
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
Корпоративы россияне проводят так, что после них становится стыдно, больно и даже страшно. Вот примеры историй, закончившихся разводом, драками и даже тюрьмой.
Главное событие 2018 года - это не ЧМ-2018 по футболу, а пенсионная реформа, которая своим негативным влиянием разрушила "наше всё" - доверие к президенту.
Главное событие 2018 года - это не ЧМ-2018 по футболу, а пенсионная реформа, которая своим негативным влиянием разрушила "наше всё" - доверие к президенту.
Стал ли Китай лидером в своем регионе - Юго-Восточной Азии? Что мешает его продвижению в мире? На эти и многие другие вопросы "Правде.Ру" в программе "Точка зрения" ответил руководитель Школы востоковедения, президент Федерации шаолиньских боевых искусств НИУ ВШЭ Алексей Маслов.