Ученые рассказали о необратимом последствии новогодних праздников

25 декабря эксперты из Здравоохранительного бюро RAND сообщили, что набранные килограммы во время новогодних праздников остаются вместе с человеком на протяжении всего года. По мнению экспертов, масштабные рекламные кампании вынуждают покупать людей больше вредных продуктов для праздничного стола.

"Во время празднования Нового года и Рождества, люди часто переедают и в очень короткие сроки набирают лишний вес. В обществе бытует заблуждение, что после праздников просто достаточно начать правильно питаться, и лишние килограммы уйдут сами. Но это не так", - считают в RAND.

Ученые Здравоохранительного бюро проводили масштабное исследование, в котором приняли участие 500 тысяч жителей Южно-африканской Республики. Исследователи изучали их особенности питания, привычки, изменение вкусов в различные времена года, количество потребляемых калорий, и другие факторы. Результат исследования показал - почти 60% набранного лишнего веса в течение года приходится на период новогодних праздников.

Эксперты связывают эти показатели с увеличением расходов на пищу. Так, в ноябре и декабре испытуемые тратили около 40% своего бюджета на продукты питания. Примечательно, что даже после увеличения объема здоровой пищи в январе, набранные килограммы не сжигались, а оставались на протяжении всего года.

Напомним, ранее "Правда.Ру" рассказывала об ученые, которые определили пользу театров и музеев для людей старше 50 лет.

Фото: pxhere.com

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