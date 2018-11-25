Шоколад предотвращает развитие атеросклероза

У шоколада есть как плюсы, так и минусы. К последним, например, можно отнести сладкий приятный вкус и тонизирующий эффект. Но, оказывается, у шоколада есть еще один немаловажный положительный эффект.
Так, ученые выяснили, что темный шоколад предупреждает развитие атеросклероза. Чтобы прийти к такому любопытному выводу, дотошные ученые в течение долгих четырех недель кормили добровольцев, подверженных риску развития атеросклероза, темным шоколадом. Спустя месяц выяснилось, что риск развития опасного заболевания у них уменьшился, а анализы крови стали намного лучше. Дело в том, уверены исследователи, что темный шоколад обладает свойством расширять сосуды и очищать стенки артерий от холестерина.
Атеросклероз — это распространенное заболевание, при котором на внутренней стенке артерий откладывается холестерин и другие жиры. Недуг этот при определенном стечении обстоятельств может привести к инфаркту или инсульту, а также ишемической болезни сердца. Среди главных факторов риска развития атеросклероза — курение, сахарный диабет и лишний вес.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что существуют продукты, есть или пить которые на ночь категорически не стоит. Дело в том, что продукты эти могут запросто привести к бессоннице и другим нарушениям сна.
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