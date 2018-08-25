Ученые разработали крем от всех вирусных инфекций

Интернациональная команда вирусологов и биохимиков разработала наногель, что способен эффективно предупредить вирусные инфекции. По словам специалистов, один из главных плюсов их разработки — низкая цена крема.
Новейшая разработка действует следующим образом. Она плотно ложится на кожу, имитируя рецепторы клеточной поверхности, к которым и крепятся различные вирусы. Таким образом, вредные микроорганизмы прилегают к молекулам наногеля, в разы уменьшая риск заболевания.
Впереди, правда, у ученых еще очень много работы — в мире существует просто огромное число вирусов. Разработка эта, кстати, не является уникальной в своем роде — на сегодняшний существует большое множество кремов, гелей и прочих препаратов, защищающих от тех или иных вирусов. Самое главное здесь — тех или иных. Вирусологи и биохимики же, принимавшие участие в разработке данного наногеля, утверждают, что их изобретение сможет защитить человека если не от всех, то от многих известных науке вирусов.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что ученые из Соединенных Штатов Америки создали особый пластырь, заживляющий раны. Так, инновационный пластырь не только измеряет температуру раны и следит за ее состоянием, но и самостоятельно вводит необходимые для заживления препараты.
Читайте также:
Осторожно гепатит: как защищаться от опасного вируса
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
В Госдуме 21 августа прошли слушания по пенсионной реформе. C барского стола нам бросили несколько костей, и именно их подсунет народу Владимир Путин.
Новый санкционный сезон, который открывает Вашингтон, не мог оставить равнодушными российских демократов. Вот и Михаил Касьянов видит будущее мрачным.
Солдат почетного караула потерял сознание прямо во время речи президента. Отметим, что речь свою Порошенко начал словами из "Марша украинских националистов".
В санкционной политике США перестают прикрываться демократией, открыто признаются в недобросовестной конкуренции и грозят репрессиями всем без исключения.