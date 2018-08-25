Ученые разработали крем от всех вирусных инфекций

Интернациональная команда вирусологов и биохимиков разработала наногель, что способен эффективно предупредить вирусные инфекции. По словам специалистов, один из главных плюсов их разработки — низкая цена крема.

Новейшая разработка действует следующим образом. Она плотно ложится на кожу, имитируя рецепторы клеточной поверхности, к которым и крепятся различные вирусы. Таким образом, вредные микроорганизмы прилегают к молекулам наногеля, в разы уменьшая риск заболевания.

Впереди, правда, у ученых еще очень много работы — в мире существует просто огромное число вирусов. Разработка эта, кстати, не является уникальной в своем роде — на сегодняшний существует большое множество кремов, гелей и прочих препаратов, защищающих от тех или иных вирусов. Самое главное здесь — тех или иных. Вирусологи и биохимики же, принимавшие участие в разработке данного наногеля, утверждают, что их изобретение сможет защитить человека если не от всех, то от многих известных науке вирусов.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что ученые из Соединенных Штатов Америки создали особый пластырь, заживляющий раны. Так, инновационный пластырь не только измеряет температуру раны и следит за ее состоянием, но и самостоятельно вводит необходимые для заживления препараты.

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