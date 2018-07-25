Найден способ предотвращения потери зрения

Группа ученых из Имперского и Университетского колледжей Лондона разработала иннвационный способ диагностики и лечения глаукомы на ранней стадии. Как передает издание Medical Xpress, секрет заключается в способе доставке куркумина.

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Пигмент, содержащийся в куркумине, защищает нервные клетки сетчатки глаза от повреждений. Ранее считало, что доставить куркумин можно только перорально (через рот, путем проглатывания таблетки - прим.ред.). Этот способ не был эффективным, поскольку компонент плохо растворяется в крови. В таком случае, для достижения результата нужно принимать 24 таблетки каждый сутки, что вредно для пищеварения.

Для решения проблема разработан специальный "наноноситель". Куркумин содержится в нем внутри поверхностно-активного вещества, не представляющего опасности для здоровья и содержащегося в глазных каплях.

Новый метод доставки увеличивает проходимость куркумина в 400 тысяч раз и позволяет эффективно локализовать вещество в глазных тканях. Опыты накрысах показали, что применение капель снижает скорость деградации сетчатки.

Глаукомой - группа глазных заболеваний, характеризующихся повышением внутриглазного давления. У больного могут развиться различные дефекты зрения, вплоть до слепоты.