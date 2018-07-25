Названы сладости, которых следует избегать

Медики советуют людям избегать сладостей, содержащих искусственные красители, рафинированные углеводы и транс-жиры.

Специалисты подчеркивают, что не все "продукты на десерт" вредны. При этом стоит оговориться, если человек страдает сахарным диабетом, он должен отдавать предпочтение тем сладостям, в которых нет сахара.

Стоит отметить, самые неполезные "вкусности" делаются для детей. За яркостью этих продуктов, привлекающей ребят, "стоят" вредные вещества. У экспертов даже есть название для этих угощений: "углеводная жировая бомба".Воздержаться от сладкого будет полезно и людям старшего поколения. У них замедлен обмен веществ, изменен гормональный фон, кроме того, энергии в этом возрасте тратится меньше. Весь переизбыток организм превращает в жиры.

Советуют специалисты вкушать пастилу, зефир и мармелад, при условии, что в их состав входят натуральные ингредиенты. Горький шоколад эксперты советуют есть небольшими порциями: не более 30 гр в сутки.

Читайте также:

Ученые: Сладости для мозга опаснее, чем стресс