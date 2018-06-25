Названы восемь чудодейственных свойств простой морской капусты

Знаменитый британский шеф-повар и ресторатор Джейми Оливер назвал морские водоросли "самой питательной в мире овощной культурой". После этого продукт получил еще один титул "Здоровая еда года" благодаря его высокой пищевой ценности. Употребление водорослей, в частности, морской капусты, в пищу часто называют основной причиной долголетия японцев.

Фото: Fotodom.ru

Морские водоросли классифицируются в соответствии с их пигментом, структурой клеток и другими признаками. Водоросли, употребляемые в пищу, имеют следующие названия:

Сине-зеленые водоросли - спирулина и хлорелла

Коричневые водоросли — комбу, араме, ламинария (морская капуста) и вакаме (используются для приготовления мисо-супа)

комбу, араме, ламинария (морская капуста) и вакаме (используются для приготовления мисо-супа) Зеленые водоросли — морской салат или ульва, а также морской виноград

морской салат или ульва, а также морской виноград Красные водоросли — дульсе, лавер и нори (используются для приготовления суши)

Существует как минимум восемь причин, которые могут убедить вас в чудодейственности для здоровья морской капусты и других водорослей.

Дело в том, что они — отличный источник разнообразных питательных веществ. Так, водоросли являются мощным источником витамина B12, который необходим для профилактики болезней крови и нервной ткани. Такие морские водоросли, как араме и вакаме, являются прекрасными источниками кальция, фолиевой кислоты и магния, в то время как фиолетовая водоросль лавер особенно богата витаминами В.

Водоросли, в частности, комбу, насыщены йодом. Однако необходимо знать, сколько йода из других источников вы уже получаете, чтобы не было его переизбытка, который чреват проблемами с щитовидной железой. Целесообразно ограничить потребление морских водорослей одной-двумя столовыми ложками два-три раза в неделю.

Морские водоросли помогают в потере веса. Речь идет о тех из них, которые, как морская капуста, содержат альгинат, помогающий подавлять расщепление жира в кишечнике. Исследования показали, что ожирение можно предотвратить через альгинаты, которые могут блокировать ферменты, способствующие расщеплению жиров. Аналогично в комбу имеется пигмент, называемый фукоксантин, который представляет собой пигмент каротиноид, стимулирующий выработку белка, вовлеченного в метаболизм жиров, что тоже способствует потере веса.

Морские водоросли поддерживают костную ткань. Они содержат высокий уровень кальция (особенно темно-зеленые). Кроме того, в них есть магний - еще один минерал, который поддерживает здоровье костей.

Морские водоросли укрепляют здоровье сердца. Они содержат пептиды, которые эффективно снижают кровяное давление, что помогает бороться с сердечными заболеваниями.

Водоросли стабилизируют уровень сахара в крови. Добавление их к пище может снизить избыточный сахар в крови. Исследования показали, что альгинат в коричневых водорослях, таких как арам, может активизировать процессы, происходящие в кишечнике, и, в то же время, замедлять переваривание углеводов. Аналогичным образом в предыдущих изысканиях было установлено, что альгинат может снижать уровень холестерина и глюкозы у пациентов с ожирением.

Водоросли помогают очистить кишечник. Некоторые из них, такие как арам и хидзики, имеют много растворимых волокон, которые способствует детоксикации организма, очищая кишечник от токсинов, в частности, от последствий сигаретного дыма.

Морские водоросли улучшают состояние кожи - Красные водоросли — отличный источник Омега-3 жирных кислот, которые помогают уменьшать воспаления на коже. Это, в свою очередь, снижает риск возникновения прыщей и других подобных проблем, что способствует сохранению молодости кожи. Зима — прекрасное время, чтобы употреблять продукты, богатые Омега-3, поскольку это помогает коже бороться с сухостью, за которую ответственно центральное отопление.

Naturalnews.com советует добавлять морские водоросли в свой рацион всегда, когда это возможно. Например, - в салаты и супы (в свежем или сухом виде). Любители чипсов могут попробовать заменить картофельные ломтики на чипсы из морских водорослей; их также можно добавлять в измельченном виде в жаркое; использовать вместо соли для аромата. Еще один интересный способ — попробовать приготовить cамостоятельно суши, обернув овощи и рис в высушенные листы нори.

Читайте также:

Ламинария - овощ из мирового океана

Пищевые прихоти возникают неспроста