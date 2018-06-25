Общественные туалеты опасны для здоровья

Научный журнал Conversation подготовил статью, в которой рассматривается опасность общественных туалетов для здоровья человека. Авторы статьи заявили, что абсолютно любые поверхности и предметы, которых касается человек, могут нести в себе опасность.

Сообщается, что на кранах, ручках дверей, мыльнице и аппаратах для сушки рук находится огромное количество бактерий, что могут нанести вред здоровью человека. Дело в том, что данными предметами люди пользуются непосредственно после того, зачем они посетили общественный туалет — именно поэтому на них скапливается такое количество опасных микробов.

Авторы статьи советуют даже использовать бумажные полотенца или влажные салфетки для того, чтобы открыть кран или же повернуть ручку двери. Последние, кстати, самый опасный предмет в общественном туалете, ведь далеко не каждый человек после его посещения моет руки.

Отдельно авторы статьи упомянули о такой привычке многих людей, как использование мобильного телефона в туалете. Отмечается, что из-за этого на нем могут скапливать в десятки раз больше бактерий, чем на сиденье унитаза.

Кстати, само сиденье унитаза, для многих предмет особой брезгливости, вряд ли нанесет вред здоровью человека. Основные пути попадания бактерий в организм — через грязные руки в рот. Помимо всего прочего, весьма опасны в плане вредных бактерий держатель для туалетной бумаги, пол и двери в кабинке туалета, так как на них попадают брызги при смывании унитаза. Авторы статьи посоветовали людям ни в коем случае не задерживаться в кабинке туалета дольше необходимого.